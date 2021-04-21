1 Mayıs Platformu’na polis müdahalesi: Çok sayıda kişi gözaltına alındı

1 Mayıs Platformu, 1 Mayıs açıklamalarını yapmak üzere İstanbul Bakırköy Özgürlük Meydanı’nda bir araya geldi. Polis müdahalede bulunarak işçilerin açıklama yapmasına izin vermedi. Çok sayıda kişi gözaltına alındı. Polisin görüntü alan basın mensuplarının kameralarına vurarak engellemeye çalıştığı belirtildi.

Direnişte olan işçilerin 1 Mayıs Platformu adıyla Bakırköy Özgürlük Meydanı’nda yapmak istediği basın açıklamasına, “yasak” denilerek polis müdahalesi gerçekleşti; onlarca kişi darp edilerek gözaltına alındı. BirGün'de yer alan habere göre, 3 gözaltı aracı doldu. Çok sayıda kişi gözaltına alındı. İşçiler gözaltına alınırken Kürtçe ve Türkçe, “Yaşasın 1 Mayıs” sloganı attı.

Polis, olaylar sırasında görüntü alan basın mensuplarına da müdahale etti. Basın mensuplarının kameralarına ve fotoğraf makinelerine vurularak, görüntü almaları engellenmeye çalışıldı. Gazetecilerin, “Neden vuruyorsun?” sorusuna polisler, “Sen vurma görmemişsin” diye karşılık verdi.

Öte yandan çevredeki yurttaşlar da, "Polis devleti yaptınız bu memleketi, canına okudunuz" diyerek yaşananlara tepki gösterdi.