1 Mayıs partisinin ardından Almanya karıştı

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İki kentte göstericilerle polis arasında çıkan çatışmada 32 polis yaralandı, 12 kişi gözaltına alındı.Berlin polisi, kentin doğu bölgesinde düzenlenen bir sokak partisinin sona ermesinden sonra sloganlar atan yaklaşık 200 protestocunun polise şişe ve taş atması sonucu 29 polisin yaralandığını, 12 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.Polis, yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı partinin olaysız sona ermesinden sonra çıkan şiddet olaylarında çöp bidonlarının yakıldığını; tramvaylarla araçlara taş ve şişe atıldığını; otobüs duraklarının cam panolarının kırıldığını belirtti.Yetkililer, Hamburg'da göstericilerle çıkan çatışmalarda da 3 polisin yaralandığını kaydetti.1 Mayıs dünyada genel olarak olaysız geçerken çeşitli ülkelede durum şöyleydi:Fransa'da, başta başkent Paris olmak üzere ülke genelinde 300'ü aşkın gösteri ile 1 Mayıs işçi bayramı kutlanıyor.Fransız basını, işçi bayramı kutlamalarını, "Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin sosyal ve ekonomik politikalarına karşı protesto eylemine dönüştüğü" yorumunu yapıyor.Giderek artan işsiz oranı, fabrikaların kapanması, eğitim ve sağlık sektöründe hükümetin getirmek istediği reformlar, gösterilerde en fazla protesto edilen konuların başında geliyor.Gösterilere başta muhalefetteki Sosyalist Parti olmak üzere diğer sol partiler ve işçi sendikaları yoğun destek veriyor.Fransa'da ülke genelinde, gösterilere katılanların sayısının akşam saatlerinde 4 milyonu geçmesi bekleniyor.Fransa'da küresel mali kriz ile birlikte, işsizlerin sayısı 2,5 milyonu geçti. Küresel mali kriz ile birlikte son altı ay içinde 440 bin kişinin daha işsizler ordusuna katıldığı tahmin ediliyor.Rusya'da 1 Mayıs Emek ve İlkbahar Günü, başkent Moskova'da Sendikalar, Komünist Parti ve Rusya Ulusal Bolşevik Partisi tarafından, kentin 3 değişik yerde on binlerce kişinin katılımıyla kutlandı.Moskova'nın merkezinde bulunan Tverskaya caddesindeki 1 Mayıs kutlamalarına iktidardaki "Birleşik Rusya Partisi" ve Rusya Bağımsız Sendikalar Federasyonu taraftarları da katıldı.Güvenlik görevlilerinin verilerine göre, 25 bin kişinin katıldığı bu mitingde, Moskova'daki üniversite öğrencilerinin yanı sıra, çok sayıda işçi yer aldı.Katılımcıların "Rusya İleri", "Stratejiyi yoldayken değiştirmezler", "Küçük işletmelere büyük özgürlükler", "Rusya'ya çocuklar lazım", "İşten atılmak bir cinayettir" şeklinde pankartlar taşıdığı dikkati çekti.Moskova'da düzenlenen diğer 1 Mayıs kutlaması da Ulusal Bolşevik Partisi tarafından düzenlenirken, parti üyesi gençler siyah ve beyaz renklerden oluşan orak-çekiçli bayraklar sallayarak ülkedeki tüm siyasi tutukluların serbest bırakılması yönünde slogan attı.Rusya Komünist Partisi taraftarları da her yıl geleneksel olarak toplandıkları Kalujskaya meydanında bir araya gelerek, buradan Teatralnaya Meydanı'ndaki Karl Marks heykeline kadar yürüdüler.Katılımcıların çoğunluğunu yaşlıların oluşturduğu Komünist Partisi mitinginde iktidar aleyhinde sloganlar atılırken, taşınan pankartlarda da iktidardan duyulan memnuniyetsizliği dile getiren ifadelere yer verildi.Rusya Komünist Partisi Lideri Gennadiy Züganov yaptığı konuşmada, küresel ekonomik krizin ortaya çıkmasından sonra ilk defa miting düzenlediklerini belirterek, iktidarın krizle mücadele yöntemlerini sert şekilde eleştirdi.Krizden çıkışın başlıca yönteminin petrol ve doğal gaz şirketlerinin millileştirilmesi olduğunu belirten Züganov, krizle mücadele için partisinin özel program hazırladığını, bu programı devlet başkanı Dimitriy Medvedrev ve Başbakan Vladimir Putin başta olmak üzere tüm yöneticilerine gönderdiğini söyledi.Rusya İçişleri Bakanlığı Moskova bölge yönetimi tarafından yapılan açıklamada, bugünkü miting ve yürüyüşlere katılanların sayısının geçen yıla kıyasla yüzde 30 daha fazla olduğuna dikkat çekildi.Rus basını, St. Petersburg ve Moskova'da en az 10 "aşırı solcu" göstericinin gözaltına aldığını duyurdu.Yunanistan'da 1 Mayıs İşçi bayramı çok sayıda kent merkezinde gösterilerle kutlandı.Başkent Atina ve Selanik kentlerinde, Yunanistan Komünist Partisi (KKE), Yunanistan İşçi Sendikaları Konfederasyonu (GESEE) ve Yunanistan Kamu Çalışanları Konfederasyonu (ADEDY) tarafından düzenlenen kutlamalarda, ''Çalışanların işten çıkartmalara, düşük ücretlere karşı mücadele içinde oldukları'' vurgulanırken, ''Krizi 'ödeyecek' tarafın işçiler olmayacağı'' mesajı verildi.Başkentte, Yunanistan Parlamentosunun bulunduğu Sindagma'nın yanı sıra kentin Klathmonos meydanında da toplanan binlerce işçi ''Hayat pahalılığı ve çalışma koşullarını'' protesto etti.Kent merkezindeki etkinlikler çerçevesinde iki ayrı konser verilirken, ana caddeler uzun süre trafiğe kapatıldı.GESEE ile ADEDY'nin 1 Mayıs için çağrıda bulundukları 24 saatlik genel greve toplu taşıma araçları çalışanlarının da katılması nedeniyle, banliyö trenleri ve tramvay bugün hizmet vermedi.İş durdurma eylemi ile greve destek veren ve 06.00-09.00 saatleri arasında el freni çeken metro, otobüs, tramvay ve troleybüslerin eylemlerini 21.00-00.00 saatleri arasında da tekrarlayacakları belirtildi.Havaalanı yer hizmetleri çalışanlarının da greve katılmasıyla Olympic Havayollarının iç ve dış hatlara yapması programlanan toplam 104 seferinin iptal edildiği açıklandı.Grevde liman çalışanlarının da yer almasıyla, Pire limanı ile Ege adaları arasında sefer yapan gemilerin denize açılmadıkları belirtildi.