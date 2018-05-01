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1 MAYIS NEDENİYLE BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Cemil ÖZDEMİR/İstanbul DHA İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları nedeniyle kent genelinde olumsuzluk yaşanmaması için başta Taksim Meydanı'na çıkan yollar olmak üzere bazı yollar sabah saat 05

01 Mayıs 2018 08:51

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Cemil ÖZDEMİR/İstanbul DHA
İstanbul\'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları nedeniyle kent genelinde olumsuzluk yaşanmaması için başta Taksim Meydanı\'na çıkan yollar olmak üzere bazı yollar sabah saat 05.00 itibariyle trafiğe kapatıldı. 
 
İstanbul\'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü\'nde güvenlik nedeniyle kapatılması planlanan yollar, saat 05.00 itibariyle trafiğe kapatıldı. Trafik ekipleri tarafından kapatılan noktalara gelen sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirildi. Avrupa Yakasında, Tarlabaşı Bulvarı, Mete Caddesi, Gümüşsuyu Caddesi, Sıraselviler Caddesi, Halaskargazi Caddesi, Cumhuriyet Caddesi ekipler tarafından trafiğe kapatılırken Anadolu Yakasında ise, Turgut Özal Bulvarı ve bu caddeye çıkan tüm yollar, Feyzullah Caddesi. Maltepe İstasyon Caddesi ve Şehit Nedim Özpolat Sokak ekipler tarafından trafiğe kapatıldı. 

Görüntü dökümü:
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-Taksim\'e çıkan yolların kapatılması
-Anadolu yakasındak kapatılan yollar
-Polislerden görüntü
-Gene lve detaylar 
 

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