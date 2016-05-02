1 Mayıs kutlamalarında soyunan eylemciler: Sistemin bizi giymeye mecbur bıraktığı kimliğimizi çıkarttık

İzmir'deki 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü etkinliklerinde soyunan eylemciler, "Yalnızca kıyafetlerimizi değil, sistemin bizi giymeye mecbur bıraktığı kimliğimizi çıkarttık" dedi.

Bianet'te yer alan habere göre; 1 Mayıs kutlamalarında polisin üst aramasını protesto etmek için soyunarak alana giren İzmirli Anarşistler grubundan yapılan açıklama şöyle

“1 Mayıs' ta bir araya gelen antiotoriter, hayvan özgürlükçüsü ve anarşistler olarak polisin üst aramasına karşılık refleksif olarak kıyafetlerimizi çıkarıp, alana bedenimizi aratmadan girdik. Anaakım medyada manipüle edilenin aksine, tertip komitesine üstümüzü aratabileceğimizi ama polisin aramasından geçmeyeceğimizi ilettik fakat talebimiz güvenlik gerekçesi nedeniyle reddedildi. Biz bu güvenlik gerekçesinin niteliksizliğine Ankara, Amed ve Suruç katliamlarında da şahit olduk, polisin bizim güvenliğimizi sağlayamayacağına inanıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz doğrudan eylemin de sebebi budur."

“Biz, orada yalnızca kıyafetlerimizi değil, sistemin bizi giymeye mecbur bıraktığı, etnik, dini, cinsel, biyolojik ve daha birçok kimliğimizi de çıkarttık. Medyanın bu eylemi 'kafası bozuk birkaç gencin işi' olarak göstermesi bizi bu açıklamayı yapmaya itmiştir."