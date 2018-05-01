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1 Mayıs, Kayseri'de coşkuyla kutlandı (2)

İŞ MERKEZİNDEKİ SİLAH SESLERİ PANİĞE NEDEN OLDU Merkez Kocasinan ilçesindeki Mimarsinan Parkı'nda 1 Mayıs kutlamaları sona ererken, saat 17

01 Mayıs 2018 21:52

İŞ MERKEZİNDEKİ SİLAH SESLERİ PANİĞE NEDEN OLDU
Merkez Kocasinan ilçesindeki Mimarsinan Parkı\'nda 1 Mayıs kutlamaları sona ererken, saat 17.30 sıralarında, yaklaşık 100 metre uzaklıktaki Gevhernesibe Mahallesi Hukukçular İş Merkezi\'nden silah sesleri geldi. İş merkezinin 12\'nci katından gelen 7-8 el silah sesi üzerine alanda görevli polisler, hemen harekete geçti. İş merkezine özel harekât ve olay yeri inceleme polisleri sevk edildi. Olayla ilgili alkollü olduğu belirlenen Ersin İ. (35) gözaltına alındı. Reşat Vural Polis Merkezi Amirliği\'ne götürülen şüphelinin ifadesi alınmaya başlandı. Polisin yaptığı incelemede, olayda kullanılan tabancanın kurusıkı olduğu ve ateş eden kişinin ailevi sorunlarından dolayı bunalımda olduğu belirlendi.

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