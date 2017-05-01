1 Mayıs: İstanbul'da yoğun güvenlik önlemleri

1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü için İstanbul'da başta Taksim Meydanı olmak üzere birçok noktada güvenlik önlemleri alınırken, birçok yok araç trafiğine kapatıldı.

İstanbul'da 30 binden fazla polisin görev yaptığı belirtilirken, Taksim'e çıkan yollar sabah 05:00'ten itiraberen aşamalı olarak polis tarafından kontrol altına alınırken, çelik bariyerlerle kapatılan meydana kimse alınmıyor.

Beşiktaş, Kabataş ve Karaköy iskeleleri, Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na, Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na deniz motoru seferleri, Taksim-Karaköy arası çalışan Tünel seferleri, Taksim-Kabataş arası çalışan füniküler seferleri, Yenikapı-Hacıosman metro hattı üzerinde bulunan Taksim, Şişhane, Osmanbey metro istasyonları da saat 05.00'ten itibaren kapatıldı.

Bakırköy'de gruplar toplanmaya başladı

Taksim Meydanı, Mecidiyeköy, Saraçhane, Dolmabahçe Meydanı, Kadıköy İskele Meydanı, Bakırköy Halk Pazarı, Bakırköy Meydan ve civarındaki helikopter uçuşlarına da müsaade edilmiyor.

Bakırköy Halk Pazarı alanındaki kutlamalar ve miting nedeniyle polis geniş güvenlik önlemleri aldı.

Miting alanına çıkan bazı yollar ise demir bariyerlerle trafiğe kapatıldı.

Mitinge katılmak isteyenler buralarda oluşturulan kontrol noktalarından aranarak içeri alınıyor.

Grupların toplanmaya başladığı Bakırköy'de 11:00 sıralarında DİSK kortejinin aynı noktada toplanıp yürüyüşe geçmesi bekleniyor.