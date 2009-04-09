1 Mayıs imzaya açıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, 1 Mayıs'ın tatil olması konusunda gerekli kanun tasarısını Bakanlar Kurulunda imzaya açtıklarını bildirdi.



Çelik, Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası'nın (İNTES) yürüttüğü, "İnşaat Sektöründe Ölçme ve Değerlendirme, Eğitim ve İstihdam Projesi"nin, Ankara'da Türkiye Eğitim Şantiyesi'ndeki eğitim programı başlangıç toplantısına katıldı.



Toplantı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çelik, 1 Mayıs'ın resmi tatil ilen edilmesiyle ilgili bir soru üzerine, geçen yıl 1 Mayıs'ı Emek ve Dayanışma günü ilan ettiklerini hatırlattı. Çelik, "Son olarak yaptığımız değerlendirmede, Başbakanımızın da dün açıkladığı gibi verdiği talimatla 1 Mayıs'ın tatil olması konusunda gerekli kanun tasarısını Bakanlar Kurulunda imzaya açmış bulunuyoruz ve çok seri şekilde bunun yasalaşmasını sağlayacağız" dedi.



"Bu seneye yetiştirmeyi mi amaçlıyorsunuz?" sorusuna Çelik, "Tabii, çok kısa süre içinde bunu yasalaştıracağız" yanıtını verdi.



Bir gazetecinin, "Türk-İş ve diğer konfederasyonların 1 Mayıs'ı Taksim Meydanı'nda kutlama ısrarları devam ediyor. Resmi tatil karşılığında 'Taksim'den vazgeçin' diye görünmez bir pazarlık mı söz konusu?" sorusu üzerine Çelik, bu konuların farklı konular olduğunu belirtti. Çelik, şunları kaydetti:



"Çalışma Bakanı olarak çalışma hayatının önündeki engelleri kaldırmakla,gerek işçi gerekse işveren kesimi önündeki engelleri kaldırmakla mükellefim. Bu konuda son dönemde gerek işverenler gerek işçilerle ilgili önemli düzenlemelere hep birlikte imza atma çabası içerisindeyiz. Bunun nerede, ne şekilde kutlanacağı konusu ise diğer bakan arkadaşlarımızla mülki amirlerle ilgili bir konudur. Öyle tahmin ediyorum ki, herkes bayram olan tatil olan bu günü tatile uygun, bayrama uygun bir hava içerisinde kutlar."

