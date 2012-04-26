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1 Mayıs ilanı dağıtan gençlere 20 bin lira ceza

SDP İl Başkanı Serkan Kaya, Mersin Gazeteciler Cemiyeti’nde bir basın toplantısı düzenleyerek cezaları değerlendirdi

26 Nisan 2012 23:35

Mersin'de 1 Mayıs için afiş ve el ilanı dağıtan Dev-Lis üyesi 4 gence, polis toplam 20 bin 680 lira para cezası kesti.

İHD Mersin Şube Başkanı Ali Tanrıkulu’nun da katıldığı toplantıda konuşan İl Başkanı Serkan Kaya, 1 Mayıs nedeniyle parti olarak afişleme yaptıklarını, bunun birer örneğinin de valiliğe teslim edilerek bilgi verildiğini söyledi. Kaya, buna rağmen, afişleme yapan Dev-Lis’li Heval Esenyel Yeşilgöz, Dersim Dinçer, Ali Okutan, Mikail Erdinç ve Beyza Güney’in ’şikayet var’ gerekçesiyle gözaltına alınarak, merkez Yenişehir İlçesi’ndeki Cumhuriyet Polis Merkezi’ne götürüldüğünü kaydetti. 
 
Gençlerin kamerasız odada tartaklandığını iddia eden Kaya, "Partimizin çıkardığı tüm afiş ve bildiriler geçen hafta birer örneği valiliğe verilerek kentte dağıtımı yapılacağı bilgisi verilmiş ve alındı belgesi alınmıştır. Buna rağmen 5 gencimiz gözaltına alınmıştır. İçlerinden Ali Okutan nedeni açıklanmadan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürülmüştür. Diğer 4 kişi de karakolda gerçeğe aykırı tutanak tutularak afiş astıkları için para cezasına maruz kalmıştır. Bu idari para cezası kişi başına 5 bin 170 TL’dir. Sonrasında serbest bırakılmıştır" dedi. 
 
Kaya, serbest bırakılan gençlerden Dersim Dinçer’in tekrar gözaltına alındığını Dinçer ile Ali Okutan’un neden gözaltına alındığına dair kendilerine henüz bilgi verilmediğini de kaydetti.

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