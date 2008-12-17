‘1 Mayıs için Taksim’e çağrı yapmak suç değil’

1 Mayıs’ı Taksim’de kutlamak için çağrı yapan ve aynı içerikli bildiri dağıtan sendika yöneticileri yargılandıkları davadan beraat ettiler.



Sendikaların, demokratik kitle örgütlerinin, bazı sol parti ve çevrelerin 1 Mayıs’ı Taksim’de kutlama talebi, son 2 yıldır sert güvenlik önlemleriyle karşılanırken, İstanbul 14’üncü Asliye Ceza Mahkemesi bu konuda çarpıcı bir karar verdi.



Aralarında eski KESK Genel Başkanı İsmail Hakkı Tombul’un da bulunduğu, KESK’e bağlı Eğitim-Sen’in yöneticileri “halkı kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne özendirmek veya kışkırtmak suçlamasıyla yargılanıyorlardı. Eğitim-Sen’in 25 Nisan 2007’de Sultanahmet Meydanı’ndaki kitlesel basın açıklamasında sendikacıların yaptıkları Taksim çağrısı üzerine İstanbul Cumhuriyet Savcısı Faruk Kurtoğlu tarafından iddianame hazırlanmıştı.



İddianamede, 9 sanık hakkında “Sultan Ahmet Meydanı’nda düzenledikleri toplantıda megafonla yapılan çağrıda, 1 Mayıs’ta Taksim’de olacaklarını bildirerek, halkın orada toplanmasını istemişlerdir. Keza dağıtılan broşürlerde de 1 Mayıs’ta Taksim alanında halkın toplanması istenmiştir. 2911 sayılı yasanın 6’ncı maddesi toplantı ve gösteri yürüyüşü olan güzergahları mülki idare amirlerince kararlaştırılarak halka duyurulacağı kuralı getirilmiştir. Bu alanlar ve güzergahlar dışında yapılan toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleridir.



Taksim Meydanı İstanbul Valiliğince yasaklanmış alanlardandır ve Valilik bu alanda gösteri yapılmasının kanuna aykırı olacağını duyurmuş ve ilan etmiştir. Bu yasaklamaya rağmen şüpheliler bu alanda toplantı ve gösteri yapılmasını kışkırtarak ve özendirerek 2911 sayılı yasanın 27’nci maddesini ihlal etmişlerdir” suçlaması yapılıyordu.

İstanbul 14’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sendika yöneticileri savunmalarında yaptıkları çağrının demokratik bir hakkın kullanımı olduğunu, bu haklarını kullandıklarını ve bundan sonra da kullanmaya devam edeceklerini belirttiler.

Mahkeme Hakimi Selma Korkmaz “Sanık savunmaları, dosya kapsamı, izlenen CD görüntülerine göre sanıkların üzerlerine suçun kanuni unsurları oluşmadığını” belirterek sanıkların hepsinin beraatlerine karar verdi.