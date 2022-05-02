1 Mayıs'ı işaret etmişti; Bakan Bilgin emeklilere ilişkin 'sürprizi' açıklamadı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 1 Mayıs'ta detaylarını açıklayacağım dediği en düşük emekli maaşına yapılacak olan zamma ilişkin dün bir açıklama yapmadı.

Bakan Bilgin, katıldığı bir televizyon programında "temmuzda emekliye bir sürprizimiz olacak" diyerek en düşük emekli maaşının artacağını ifade etmiş, detayları 1 Mayıs'ta açıklayacağını belirtmişti. Bilgin "Biz şimdiki düzenleme ile yaklaşık 13 milyar liralık bir maliyet oluşturacağız. Bunun biraz üzerinde ama devamlı olan bir düzenleme olacak. Emekli maaşı yıl boyunca yüksek olmuş olacak" ifadelerini kullanmıştı.

Ancak Bakan Bilgin'den dün konuya ilişkin bir açıklama gelmedi.

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