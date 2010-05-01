'1 MAYIS HEDİYESİ': SU ZAMMI

T24-

Eşitlik ve Demokrasi Partisi(EDP) İzmir İl Başkanı Arif Ali Cangı, emekçilerin bayram gününde yürürlüğe girecek su zammını eleştirerek, “Bugünden başlayarak, suya erişim hakkını ortadan kaldıran İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin uygulamalarına karşı, her türlü siyasi, toplumsal ve hukuksal mücadeleyi aralıksız sürdüreceğiz” dedi.



EDP İzmir İl Yönetim Kurulu üyelerinin tanıtıldığı toplantıda konuşan Cangı, özgürlüğün, eşitliğin, adaletin ve yaşamın savunucusu olacaklarını söyledi. Emekçi kitleler açısından anlamı büyük olan 1 Mayıs’ta, umudu örgütlemek, vicdanın sesi olmak, şiddetin, savaşın değil, barışın sesini yükseltmek, etnik, dini, cinsiyetçi ve sınıfsal tüm ayrımcı uygulamaların ortadan kalkması, ezen-ezilen ilişkisinin son bulması için Gündoğdu Meydanı’nda olacaklarını belirten Cangı, aynı gün başlayacak su zamlarına da dikkat çekerek şunları söyledi:



“1 Mayıs 2010 tarihi; İzmir Kentinde yaşayanları, özellikle kent yoksullarını ilgilendiren başka bir gelişmenin de başlangıcı olacaktır. İZSU Genel Kurulu olarak toplanan İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, İdare yargı kararının “tamir bakım ücretini iptal etmesi”ni bahane göstererek içme suyu bedellerine 1 Mayıs 2010 tarihinden itibaren %15 oranında zam yapılmasına, 1 Haziran 2010 tarihinden itibaren de % 7 oranında daha zam yapılmasına karar vermiştir. Dikili Belediyesi’nin 10 tona kadar suyu ücretsiz sağlaması nedeniyle Belediye Başkanı Osman Özgüven ve eski belediye başkanı, meclis üyeleri ile belediye çalışanlarının yargılandıkları davadan beraat etmeleri üzerine, bir kez daha suya erişimin en doğal hak olduğu, kamuoyunda genel kabul görmüştür. İzmir Büyükşehir Belediyesi, bırakınız ücretsiz su sağlamayı, suyu zam sütüne zam yaparak belediyecilik anlayışını gözler önüne sermiştir.”



İZSU ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Yönetimi’nin, yargı kararını yok sayarak, hukuk güvenliğini ortadan kaldırdığını, işsizleri, emekçileri, yoksulları düşünmediğini öne süren Cangı, “Her türlü siyasi, toplumsal ve hukuksal mücadeleyi yürüteceğimizi, toplumsal adaletten, eşitlikten, özgürlükten, barıştan yana politikalarımızla, kentimizdeki ‘demokratik muhalefet boşluğu’nu dolduracağımızı kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.” diye konuştu.