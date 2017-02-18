1 Mayıs etkinliklerine katılan Eskişehir Üniversitesi'nden 7 öğrencinin KYK bursu kesildi!

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde öğrenim gören 7 öğrencinin, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) bursu ve öğrenim kredisi 1 Mayıs’a katıldıkları gerekçesiyle kesildi. KYK Eskişehir İl Müdürlüğü'nü arayıp bilgi almak isteyen öğrenciler, "1 Mayıs kutlamalarına katıldınız, bursunuz kesildi" cevabını aldı.

Geçtiğimiz yıl Eskişehir'de düzenlenen 1 Mayıs kutlamalarına katılan 15'i öğrenci 23 kişi hakkında Eskişehir Terör Mücadele Şubesi tarafından soruşturma açılmıştı.

Emniyet yazı gönderdi

Dihaber'den Numetullah Başar'ın haberine göre, emniyetin KYK'ye gönderdiği yazı sonucunda 7 öğrencinin burs ve öğrenim kredilerinin kesildiği öğrenildi. Öğrenciler hakkında yürütülen soruşturmada "halay çekilmesi" ve "sosyal medya paylaşımları" ile "örgüt talimatıyla kutlamalara katıldıkları" suçlaması yapıldı.

2016 yılının Mayıs ayında açılan soruşturma dolayısıyla burslarının kesilmesi ve kendilerine hiç bir tebliğ yapılmaması öğrencilerin tepkisine yol açtı.

"Hukuksuzdur"

Mağdur öğrencilerden Gül Hatun Altunkesen, "KYK yönetmeliğine göre kesin hüküm giymiş öğrencilerin bursları kesiliyor. Hakkımızda bir hüküm olmadan henüz soruşturma aşamasında burs ve kredilerimizin kesilmesi hukuksuzdur" dedi. Altunkesen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Devletin bulabildiği her gedikten muhaliflere saldırdığı bir süreçteyiz. Şu an öğrencilerinde kredilerini keserek, öğrenim haklarını ellerinden alarak bu durumu devam ettiriyorlar. Bizim kredimizin kesilmesi, bursumuzun elimizden alınması, ülkede var olan sindirme politikasından bağımsız değil. Bize yöneltilen suç 1 Mayıs’ta halay çekmemiz olarak gösteriliyor. İşçilerle, emekçilerle dayanıştığı, kadınlarla dayanıştığı, tüm ezilen kesimlerin sokağa çıktığı 1 Mayıs günü öğrencilerin de bu ezilen kesimlerle bir arada olmasını istemiyorlar."

"Çalışmak zorunda kalacağız"

Altunkesen, “Bu paranın alınması demek, resmen bizim öğrenim hakkımızın elimizden alınması anlamına geliyor. Bize 425 TL gibi bir tutar veriyorlardı. Bu paranın gitmesi bizi zorunlu olarak yarı zamanlı işlerde çalışmaya itecek. Bu da okulumuzdan zaman çalıp iş hayatına vermemize neden olacak” diye konuştu.

"1 Mayıs'a katılmak suç değil"

Deniz Yavuzyılmaz adlı öğrenci ise şunları söyledi:

"KYK'yi aradım, önce Valilik daha sonra ise emniyetin gönderdiği 1 Mayıs içerikli yazı dolayısıyla bursumun kesildiğini söylediler. 1 Mayıs'a katıldığımız için yargılanıyoruz, 1 Mayıs'a katılmak suç değildir! Bizim KCK'nin çağrısıyla 1 Mayıs'a katıldığımızı iddia ediyorlar. Absürt bir soruşturma var. Ayrıca KYK kesinleşmiş hükümde burslarımızı kesebilir. Bu haliyle kesemez. Bu da absürtlüğe absürtlük katıyor."

"İnşaatlarda çalışıyoruz"

Diş Hekimliği Bölümü'nde öğrenim gören Şahin Dağ adlı öğrenci ise, verilen kredinin zaten eğitim masraflarını karşılamak için yetersiz geldiğini ve bu kredinin de kesilmesiyle mecburen çalışmak zorunda kalacakları söyledi. Dağ, “Çoğu yerde bize pek iş verilmiyor. Mecburi olarak inşaatlarda çalışacağız. Öyle görünüyor. Bir de okula devam etmek gibi bir zorunluluğumuz var, iki şeyin arasında kaldık ne yapacağımızı şu an için kestiremiyoruz” diye konuştu. Dağ, hem okula gitmenin hem de çalışmanın kendileri için çok zor olacağını belirtti. Öğrenciler, yargı yoluyla itiraz edeceklerini dile getirdi.