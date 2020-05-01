1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Taksim'e çelenk bırakmak isterken gözaltına alınan DİSK'liler serbest bırakıldı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Taksim'e çelenk bırakmak isteyen Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) mensuplarına polis müdahalede bulundu. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Genel Sekteri Adnan Serdaroğlu, Enerji Sen Genel Başkanı Süleyman Keskin, Gıda İş Genel Başkanı Seyit Aslan, Dev Sağlık İş Genel Sekreteri Erdoğan Demir'in de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. DİSK'ten yapılan sosyal medya paylaşımında, "Teslim olmayacağız! Yaşasın 1 Mayıs" dendi.

İlerleyen saatlerde İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, gözaltı işlemi yapılanların ifadeleri alındıktan sonra Cumhuriyet Savcılığı tarafından serbest bırakıldığı duyuruldu.

DİSK, "Bugün Türkiye'nin dört bir yanında işçi arkadaşlar çalışıyor. Bu kamu kamu düzenini bozmuyor. Ama işçiler adına 25 temsilcinin 1 Mayıs'ta çelenk bırakması bozuyormuş" derken, "Bugün 21:00'de balkonlardan hesap soruyoruz!" çağrısında bulundu.

1 Mayıs işçi sınıfının birlik, mücadele ve dayanışma günü’nüne bu yıl Koronavirüs tedbirleri kapsamında kararlaştırılan sokağa çıkma yasağı ile girildi. Sabahın erken saatlerinden itibaren DİSK Genel Merkez’nin İstanbul Beşiktaş’ta bulunan binasının çevresi ve çıkan sokaklar polis ablukasına alındı.

Polis Taksim’e çıkmak isteyen DİSK temsilci ve üyelerine müdahalede bulundu. 1 Mayıs çelengi parçalandı.

Polis saldırısında DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Genel Sekteri Adnan Serdaroğlu, Enerji Sen Genel Başkanı Süleyman Keskin, Gıda İş Genel Başkanı Seyit Aslan, Dev Sağlık İş Genel Sekreteri Erdoğan Demir, Halkevleri Genel Sekreteri Özge Ozan ve Politeknik Genel Başkanı Ersin Kiriş’in da aralarında olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Polis saldırısına, “Bugüne kadar, hak gaspları yaşandığında müdahale etmeyen polis, hakkını arayan işçilere saldırıyor” sözleriyle tepki gösteren bir işçi daha gözaltına alındı.

Disk Enerji Sen'in sosyal medya hesabından, "Konfedasyon genel başkanımız, konfederasyon genel sekreterimiz, sendikamız genel başkanı ve konfederasyonumuza bağlı yöneticilerimiz ile toplam 15 disk yöneticisi göz altında" bilgisi paylaşıldı.

"İrademizi yenemezsiniz; biz haklıyız ve mutlaka kazanacağı"

Genel İş'ten yapılan açıklamada da, "Çarklar dönsün diye işçileri bu koşullarda çalıştıranlar şimdi gelmiş yürütmüyorlar. İşçi sınıfının sesini, soluğunu kısamazsınız, irademizi yenemezsiniz. Biz haklıyız ve mutlaka kazanacağız. Bu akıl dışlılığı, bu zorbalığı yeneceğiz" ifadeleri kullanıldı.

Valilikten açıklama: Gözaltına alınanlar ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılmışlardır

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada gözaltı işlemi yapılanların ifadeleri alındıktan sonra Cumhuriyet Savcılığı tarafından serbest bırakıldığı duyuruldu. Açıklama şöyle:

"1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bırakmak üzere Valiliğimize 9 başvuru yapılmıştır. Konfederasyonlar ve sendikalar tarafından yapılan başvurular Valiliğimizce değerlendirilerek, sosyal mesafe kuralına uymak kaydıyla tamamına izin verilmiş ve bu izninin kapsamı önceden kendilerine bildirilmiştir.

Bazı sivil toplum kuruluşları, sendikalar ve konfederasyonlar tarafından 30 Nisan 2020 tarihinde Kazancı Yokuşu’na bu kapsamda çiçek bırakılmıştır. Taksim Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bırakma talebiyle başvuru yapan Birleşik Kamu-İş, Enerji-Sen., Hak-İş, Hak-Sen, Nakliyat-İş, Sahim-Sen, Sime-Sen. ve Türk-İş, önceden kararlaştırılan şekilde bugün faaliyetlerini gerçekleştirmişlerdir.

Ancak; Disk Genel Merkez Binası’ndaki sendika yetkilileri tarafından, çelenk bırakmak için toplu olarak Taksim Meydanı’na yürümek istedikleri bildirilmiştir. Talepte bulunanlara; Covid-19 Salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı olduğu, yapılmak istenen yürüyüşün sosyal mesafenin korunmasıyla ilgili kurallara uygun olmadığı, diğer sendikaların yaptığı gibi kendi özel araçlarıyla gidebilecekleri, eğer ihtiyaç duyuluyorsa temin edilen aracı da kullanabilecekleri izah edilmiştir.

Bütün bunlara rağmen; Taksim Meydanı’na yürümekte ısrar ederek, yapılan yasal uyarıları kabul etmeyen ve görevli polis memurlarına mukavemette bulunan gruba Cumhuriyet Savcılığı talimatı ile gözaltı işlemi yapılmıştır.

Gözaltı işlemi yapılanlar, ifadeleri alındıktan sonra Cumhuriyet Savcılığı tarafından serbest bırakılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Polis müdahalesinden kareler