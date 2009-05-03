1 Mayıs dayağı amatör kamerada

Şikayetçi oldu

İzleyenleri dehşete düşüren görüntünün çekildiği yer, Tarlabaşı Al Hatun sokak. Taksim'e çıkmaya çalışan grubun içinde yer alan 27 yaşındaki Ö. A., polisin müdahalesiyle karşılaşınca bir binanın girişine sığınıyor. Ancak Ö.A.'yı farkeden polis ekipleri, genci sokak ortasına çekerek feci şekilde dövmeye başlıyor.5 polisin aralarına aldıkları genci, öldüresiye dövmesi bir mahalle sakini tarafından saniye saniye kaydediliyor. Polisler, dakikalarca süren dayak sırasında Ö.A.'nın kafasına da tekme attığı görülüyor. Bu sırada çekim yapan kişinin dehşete düşerek sözlediği sözler de kamera kayıtlarına yansıyor. Birkaç dakika süren dayak, bir polis amirinin müdahalesiyle sona eriyor.Olayı gazetecilere anlatan Ö.A., kelepçelenerek Beyoğlu Polis merkezi götürüldükten sonra işlem yapılmayarak serbest bırakıldığını öne sürdü. Ö.A., "Polis içinde bulunduğum gruba müdahale edince dağıldık. Apartman boşluğuna kaçtım. Ancak burada beni gören polisler dövdükten sonra karakola götürdüler. Burada da dövdükten sonra işlem yapmadan bıraktılar" şeklinde konuştu.Ö.A., Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden aldığını raporla savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.Ö.A.'nın avukatı Meral Hanbayat ise sorumluların peşini bırakmayacaklarını ifade etti.