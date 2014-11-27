1 Mayıs davasında yargılanan 9 kişiye beraat

Beşiktaş'ta bu yılki 1 Mayıs kutlamalarında düzenlenen yürüyüşte, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet ettikleri gerekçesiyle 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan 9 kişi beraat etti.

1 Mayıs davasında karar çıktı. 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan 9 kişi beraat etti. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan 42. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz 3 sanık hazır bulundu. Doğan Haber Ajansı’ndan Serpil Kırkeser’in haberine göre, Kırklareli Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda başka suçtan hükümlü olarak bulunan ve bu davadan tutuksuz yargılanan Kenan Çorlu'ya da Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanılarak ifadesi alındı.

'Suçsuzum'

Kimlik tespitinin ardından ifadesi alınan Kenan Çorlu, "Olay günü CHP Beşiktaş ilçe binasının önündeydim. Fotoğraf çekmek için bulunuyordum. Ben herhangi bir eyleme katılmadım. Herhangi bir uyarı da olmadı. Polisler beni alıp karakola götürdüler. Benim herhangi bir direnmem olmadı. Atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Suçsuzum" dedi.

Duruşmada hazır bulunan sanıklar Özkan Akçay, Deniz Edebali ve Ahmet Baba da suçsuz olduklarını belirterek, beraatlarını istedi.

Savcı: Beraatlarına karar verilsin

Savcı Seyfettin Atıcı da, sanıkların üzerine atılı suçun yasal unsurları oluşmadığından, ayrı ayrı beraatlarına karar verilmesini talep etti.

Tüm sanıklar beraat etti

Davayı karara bağlayan mahkeme de tüm sanıkların beraatına hükmetti

3 yıla kadar hapsi isteniyordu

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, İstanbul Valiliği'nin 29 Nisan 2014 tarihli kararıyla Taksim Meydanı ve çevresinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları amacıyla toplantı ve gösteri yapılmasına izin verilmeyeceğini belirtip, kararı müracaatçı sendika, birlik ve odalar ile kamuoyuna 30 Nisan 2014 tarihinde tebliğ ederek duyurduğu belirtilmişti. Ayrıca, 1 Mayıs 2014 tarihinde, aralarında şüpheliler Ahmet Baba, Deniz Edebali, Uğur Öztürk, Levent İncedere, Özkan Akçay, Doğa Özer, Fettah Alım, İbrahim Doğan ve Kenan Çorlu'nun da bulunduğu grubun Beşiktaş ilçesi Barbaros Bulvarı'nda toplanarak, kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenledikleri savunulmuştu. Emniyet görevlileri tarafından toplanan gruba eylemin kanunsuz olduğu, dağılmaları gerektiği, yasal toplantı ve gösteri alanının Yenikapı Meydanı olduğu, dağılmamaları halinde zor kullanacakları hususunda bir çok kez anons yapıldığı belirtilen iddianamede, buna rağmen şüphelilerin kanuna aykırı yürüyüşe devam ederek, kolluk güçlerine taşlı, sapanlı ve bilyeli saldırıda bulundukları ifade edilmişti. Yakalanan şüphelilerin üzerinde, baret, gaz maskesi, bir şişe sirke, krem ve kağıt maske ele geçirildiği ileri sürülmüştü. Beşiktaş Barbaros Bulvarı bölgesinde meydana gelen olaylar sırasında, 2 adet araca ve AK Parti Beşiktaş İlçe Başkanlığı'nın nöbetçi kulübesine zarar verildiği, bir kanal kazıcının da hasar gördüğü belirtilmişti.