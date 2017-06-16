1 Mayıs davasında 47 kişiye beraat

1 Mayıs 2012 Emek ve Dayanışma Günü'nde bazı şirketlere yönelik maddî hasara yol açan eylemlere karıştıkları iddiasıyla beş senedir 35 seneye kadar hapis istemi ile yargılanan aktivistler hakkında bugün karar açıklandı. Mahkeme, davada yargılanan 47 kişinin tamamı hakkında beraat kararı verdi.

1 Mayıs 2012 Emek ve Dayanışma Günü'nde bazı banka ve şirketlerin ATM ve binalarına yönelik maddî hasara yol açan eylemlere karıştıkları iddiası ile eş zamanlı operasyonla gözaltına alınan ve 5 senedir 35 seneye kadar hapis istemi ile yargılanan anarşist, ekolojist, hayvan hakları aktivisti, feminist ve ayrımcılık karşıtı mücadele veren farklı ideojilere sahip 47 sanık hakkında, İstanbul 39. Asliye Ceza Mahkemesi kararını bugün açıkladı. Mahkeme, yargılanan tüm kişiler hakkında beraat kararı verdi.

"Yürütülen soruşturma ile Türkiye'nin utanç karnesine bir yenisi eklendi"

Davada yargılananlardan ve beraat eden, Hayvan Hakları İzleme Komitesi (HAKİM) Koordinatörü Burak Özgüner, dava öncesinde yürütülen soruşturmanın Türkiye açısından bir utanç kaynağı olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Bu soruşturma ve bunun sonucunda, eylemlerle ilgisiz birçok insan hakkında açılan davada yargılanan herkes hakkında beraat kararı çıktı. Bu sevindirici bir gelişme ancak soruşturma açısından düşünecek olduğumuzda, bu soruşturma ile Türkiye'nin utanç karnesine bir yenisi eklendi. Türkiye'de ilk kez hayvan hakları aktivistlerine, bu alanda faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşunun üyelerine terörle mücadele kapsamında operasyon düzenlendi. Şiddetsizliği, hayvanların haklarını savunan insanlar 'terörist' olarak hedef gösterildi. Bu davada yargılanan ve çoğu, istisnasız herkes için özgürlük, adalet arayışında olan insanlar, günler boyunca ana akım medya tarafından alenen kriminalize edildi. 4 gün boyunca haksız yere Terörle Mücadele Müdürlüğü'nde gözaltında tutulduk, silahlı terör örgütü kurmak, üyesi olmak ile alakalı suç isnatlarına maruz bırakıldık. Bu haksızlığın giderilmesi için de yasal süre içerisinde hukukî süreci başlatacağız.”

Ne olmuştu?

1 Mayıs 2012 İşçi Bayramı'nda gerçekleşen ve maddî hasar doğuran eylemlerin ardından, altı farklı şehirde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alınan kişiler arasında, o gün alanda olmayanlar, aynı kortejde yürümeyenler ve evinde istirahat eden 8 aylık hamile bir kadın da bulunuyordu. Soruşturma kapsamında, gözaltına alınanlardan 15 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, üç ay sonra ise tahliye edilmişti. Örgütlü suç olarak nitelendirilen eylemler ile ilgili olarak, Özel Yetkili Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada, örgüt tespit edilememiş; bunun üzerine dosya İstanbul 39. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilerek 47 kişi hakkında mala zarar, kamu malına zarar, toplantı ve gösteri, yürüyüş mevzuatına muhalefet ve mevzuata göre silah olarak nitelendirilen araçlarla eylem düzenleme, eyleme katılma iddiaları ile dava açılmıştı.