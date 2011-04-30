-1 MAYIS ARİFESİNDE İŞLERİNDEN OLDULAR ANKARA (A.A) - 30.04.2011 - Türkiye Atom Enerjisi Kurumunda hizmet veren taşeron şirketin değişmesiyle, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün arifesinde 63 işçi işini kaybetti. Kurumun, çeşitli hizmetlerin yerine getirilmesi için yaptığı ihale sonucunda uzun süredir işi üstlenen şirket değişti. Kurumda örgütlü bulunan KESK'e bağlı Enerji, Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikası yetkililerinden alınan bilgiye göre, halen kuruma hizmet sunan firmanın temsilcileri, bu gelişmenin ardından işçilerle bir toplantı yaparak ihaleyi başka bir firmanın kazandığını ve mevcut sözleşmenin ay sonunda biteceğini bildirdi. Yeni firmanın kendi elemanlarıyla çalışmayı tercih ettiğini, bu nedenle işçilerin pazartesi günü işe gelmemelerini isteyen firma yetkilileri, yeni firmanın çalışmak isteyebileceği kişiler olması halinde ise işçilere ulaşabileceklerini belirtti. Türkiye Atom Enerjisi Kurumuna halen hizmet veren firmada çalışan işçilerin bazıları 10 yıldan fazla süredir firma elamanı olarak kurumda görev yapıyor. İşçiler asgari ücretle çaycılık, temizlik, evrak takibi gibi bir çok işi yerine getiriyor. İşlerine devam edebilmek için umutla yurt dışında olduğu belirtilen Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Zafer Alper'in dönüşünü bekleyen işçiler, Alper'in bu konudaki girişimlerinin sonuç verebileceğini düşünüyor. Enerji, Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikası yetkilileri ise işçilerin işlerini kaybetmesini taşeron uygulamasının ''vahim'' sonuçlarından biri olduğunu belirtti. Yetkililer, çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlamaya hazırlandıkları bir ortamda, işçilerin yaşadıkları olayın taşeron uygulamasının yanlışlığını bütün çıplaklığıyla ortaya koyduğunu kaydetti.