1 Mayıs 29 yıl aradan sonra yine resmi tatil

TBMM, 4 saat süren tartışmaların ardından 1 Mayıs’ı “Emek ve Dayanışma Günü” olarak tatil ilan eden yasayı kabul etti



TBMM Genel Kurulunda, Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkındaki Kanununda Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı kabul edilerek yasalaştı. Kanunla, tatil günlerine, "Emek ve Dayanışma Günü" adıyla, 1 Mayıs da ekleniyor.



1 Mayıs 2009'da kamu kurum ve kuruluşlarında yapılması kararlaştırılan iş ve işlemler yürütülecek. Kamu kurum ve kuruluşları, bu iş ve işlemlerin yürütülmesi için gerekli önlemleri alacak.



Çelik: 1 Mayıs gerilim olmaktan çıkacak



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, 1 Mayıs'ın gerilim olmaktan çıkacağını ifade ederek, "Millet bunu piknik olarak değerlendirecek" dedi.



TBMM Genel Kurulunda, 1 Mayıs'ı, "Emek ve Dayanışma Günü" adıyla tatil ilan eden kanun tasarısının kabul edilmesinden sonra Çelik, teşekkür konuşması yaptı.



Çelik, "1 Mayıs sevgi, barış günü olsun" denilirken, Genel Kurulda sanki muharebeye gidiliyor şeklinde konuşmalar yapıldığını savundu.



Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs'ın kutlanması taleplerini de değerlendiren Çelik, "Yasanın, meydanıyla birlikte çıkacağı diye bir şey yok. 1 Mayıs, gerilim olmaktan çıkacak, tatil olarak millet bunu piknik olarak değerlendirecek" diye konuştu.



Bu bir demokratik adımsa, bu adıma herkesin destek vermesi gerektiğini kaydeden Bakan Çelik, 1 Mayıs 1977'deki tüm olumsuzlukların ortaya çıkmasını istedi.



CHP Grup Başkanvekili Kemal Anadol da Meclisin, geç de olsa Türkiye'yi bir ayıptan kurtardığını kaydetti.



AKP'nin geçmişinden bahsettiklerinde, "kıvırıp, gömlek değiştirdiklerini" söylediklerini savunan Anadol, gömlek değiştirmenin kolay ancak deri değiştirmenin imkansız olduğunu belirtti.



‘Baklavanın üzerine niye acı biber döküyorsunuz?’



CHP İstanbul Milletvekili Bayram Meral de Meclisin bir baklava yaptığını, bu tavanın kulpunu AKP'nin tutarak, işçiye götürdüğünü ifade ederek, "Niye üzerine acı biber döküyorsunuz? 1 Mayıs'ın Taksim Meydanı'nda kutlanmasında sorun olursa, sorumlusu siz olmazsınız, biz oluruz. Gelirseniz, kısmetinizi alırsınız, gelmezseniz evinizde oturun. Çağıran mı var sizi?" görüşünü dile getirdi.



Tasarının görüşmelerinde DTP Siirt Milletvekili Osman Özçelik, Türkçe ve Kürtçe olarak "Yaşasın 1 Mayıs" dedi.



Görüşmeleri, Türk-İş Genel Başkanı Mustafa Kumlu, Hak-İş Genel Başkanı Salim Uslu, DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi ve sendikacılar izledi.



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, görüşmeleri başından itibaren takip ederken, DTP Genel Başkanı Ahmet Türk Genel Kurula daha sonra katıldı.



Tasarının yasalaşmasının ardından TBMM Başkanvekili Güldal Mumcu, birleşimi, bugün saat 14.00'de toplanmak üzere kapattı.



