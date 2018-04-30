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1 MAYIS 1977'DE HAYATINI KAYBEDENLER, KAZANCI YOKUŞU'NDA  ANILDI

Haber-Kamera: Hakan KAYA - Hasan YILDIRIM / İstanbul DHA 1 Mayıs 1977 yılında hayatını kaybedenler Taksim Kazancı Yokuşu'nda anıldı

30 Nisan 2018 17:04

Haber-Kamera: Hakan KAYA - Hasan YILDIRIM / İstanbul DHA
1 Mayıs 1977 yılında hayatını kaybedenler Taksim Kazancı Yokuşu\'nda anıldı.
Atatürk Kültür Merkezi binası önünde toplanan Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu üyesi bir grup, 1 Mayıs 1977 yılında meydana gelen olaylarda hayatını kaybedenleri anmak için Kazancı Yokuşu\'na yürüdü. Kalabalık daha sonra ellerindeki karanfilleri Kazancı Yokuşu\'na bıraktı. Burada konuşan Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Başkanı Mehmet Balık, \"Taksim 1 Mayıs\'tır. Taksim emekçilere açılmalıdır. Emekçiler Taksim\'e gelip o günkü şehitlerini Taksim\'de saygıyla anmalıdır. Gündemimizde olan şeker fabrikalarının satışlarını dikkat çekmek ve işçilere destek vermek için bu sene 1 Mayıs\'ı Uşak\'ta kutlayacağız. Herkesi Uşak\'a davet ediyorum\" dedi. Konuşmanın ardından kalabalık, üzerinde 1 Mayıs yazan çelengi Taksim\'deki Cumhuriyet Anıtı\'na koydu. Burada saygı duruşunda bulunan grup daha sonra olaysız şeklide dağıldı.

Görüntü Dökümü:
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-Grubun çelenkle yürüyüşü
-Grubun Kazancı yokuşuna gelişi
-Mehmet Balık\'ın basın açıklaması yapması
-Kazancı yokuşuna karanfil bırakılması
-Taksim Cumhuriyet Anıtı\'na çelenk bırakılması
-Saygı duruşu
-Genel ve detaylar


 

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