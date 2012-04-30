1 Mayıs'ta kim, nerede, hangi meydanda olacak?

- Hüseyin Akkaş

Türkiye, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlamaya hazırlanıyor. 1 Mayıs 1977'de 36 kişinin öldüğü kanlı 1 Mayıs'tan sonra kutlamalara kapatılan Taksim Meydanı 2 yıl önce İstanbul Valiliği'nin izniyle işçilere yeniden açıldı. Son 2 yıldır katılımın yoğun olduğu kutlamalara; sivil toplum örgütleri, siyasi partiler, sendikalar, taraftar grupları, sağlık çalışanları ve islami kesimden de Antikapitalist Müslümanlar katılacak. Ankara'da kutlamalar Tandoğan ve Sıhhiye meydanlarında gerçekleşecek. İzmir'de ise işçiler Gündoğdu meydanında bayramlarını kutlayacak.

İstanbul

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB'nin çağrıcılığında düzenlenen 1 Mayıs kutlaması Taksim'e üç koldan yürüyüşle başlayacak.

Saat 10.00’da başlayacak yürüyüşün ardından tüm katılımcılar meydana girdikten sonra miting programı başlayacak. Mitingde DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve Sendikal Güç Birliği Platformu adına birer konuşma yapılacak.

Hey Tekstil, Çapa Hastanesi, Samsun Gazi Devlet Hastanesi ve Kampana Deri direnişlerinden işçiler adına konuşmalar olacak. Ardından solun ortak Kürtçe ve Türkçe bildirisi okunacak.

Konuşmaların tamamlanmasından sonra miting Kardeş Türküler, Grup Yorum ve Kome Amed konserleriyle devam edecek.

LGBT 6 şehirde eylemde

Hebun LGBT topluluğu yaptığı açıklamada Diyarbakır’daki 1 Mayıs kutlamalrında gökkuşağı bayrağı açacağını duyurdu. İstasyon Meydanında yapılacak miting öncesi Ofis, Urfa Yolu, Bağlar’da saat 12:00’de toplanılacak.

Kayseri’den Üvey Evlatlar Platformu ise “1 Mayıs’ta saat 14:00’te Yoğunburç Kavşağında HDK ile birlikte yürüyüşe gidiyoruz!” duyurusu yaptı. “Gökkuşağı bayrağımızı aldık yola çıkıyoruz” denilen çağrıda, tüm LGBTT’lerin çekinmeden gelebilecekleri belirtildi. Facebook’da yapılan çağrıda şöyle denildi: “Korkmayın, güneş gözlüklerinizi takın, şapkalarınızı giyinin, ellerimizden tutun ve GÖKKUŞAĞI BAYRAĞIYLA HDK arasında yürüyüşümüze katılın. Bu kez cesur olun!”

Eskişehir’de 1 Mayıs’a katılacak olan MorEl ise gökkuşağı bayraklarının yanı sıra mitinge Sosyalist Feminist Kolektif (SFK) ve Morel ile ortak pankartıyla katılacağını belirtti.l MorEl Eskişehir LGBTT Oluşumu, saat 12:00’de Aytaç Caddesi’nden Sıhhiye Meydanına yürüyecek.

Siyah Pembe Üçgen İzmir Derneği, yarın sabah saat 10:00’da Konak İskelesi önünde gökkuşağı bayrağının altında buluşacak. Dernek “Dünyanın Bütün Queerleri Birleşin” pankartı açacak.

İstanbul’da bu yıl LGBT örgütleri ortak kortej ile Taksim 1 Mayıs Meydanına Tarlabaşı Bulvarı tarafından yürüyecek. Sosyalist EBT de “Yaşasın 1 Mayıs, Yaşasın Sosyalizm!” şiarıyla Taksim çağrısı yaptı.

Kadın Kapısı, Lambdaistanbul LGBT Dayanışma Derneği, LuBUnya-Boğaziçi, İstanbul LGBT Dayanışma Derneği, İ.Ü. Radar, SPOD Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği 1 Mayıs için ortak çağrı yaptılar. LGBT korteji, saat 10.00’da Şişhane metrosu önünde buluşacak ve Tarlabaşı istikametinden Taksim miting alanına giriş yapacak.

Ankara’da ise Kaos GL ve Pembe Hayat 1 Mayıs’a ortak katılacak. “Patronsuz Pezevenksiz Bir Dünya İstiyoruz” ile “Heteroseksizme Teslim Olmayacağız! Ya Eşitlik Ya Hiç!” pankartları açılacak. Tren garında saat 11:00’de gökkuşağı bayrakları altında toplanacak gruplar Sıhhiye Meydanına yürüyecek.

14 bin polis görev yapacak

İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu,İstanbul’da Taksim Meydanı’nda kutlanacak 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde çevre illerden gelen güvenlik güçlerinin de katılımıyla toplam 14 bin civarında personelin görev yapacağını bildirdi. Mutlu, ”İşçi kardeşlerimizin bu özel günlerini yürekten kutluyoruz. Bu kutlamanın, özellikle işçilerin, emekçilerin dayanışmalarına, problemlerine, isteklerine tercüman olacak nitelikli bir gün olarak kutlanmasını yürekten diliyorum” dedi.

Yürüyüş kolları

Şişli yönü

Sol kol

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Enerji-Sen, Spor Emek-Sen, Oyuncular Sendikası, Devrimci 1 Mayıs Platformu, Kadıköy Maarif Koleji ve Anadolu Lisesi Mezunları, Kangal Dernekleri Federasyonu, Sokak Kültür, Devrimci Dönüşüm, Hak-Par, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, Divriği Kültür Derneği, Fenerbahçe Sol Açık Taraftar Grubu, Galatasaray Tek Yumruk Taraftar Grubu, ÖSP.

Sağ kol

Sendikal Güçbirliği Platformu, Demokratik Haklar Federasyonu (DHF), BDSP, Mücadele Birliği, Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP), Partizan, Sosyalist Demokrasi Partisi (SDP), ICOR, Devrimci Proletarya, İşçi Cephesi, Kent Hareketi, Yaşam Ağacı, İşçi Mücadele Derneği (İMD), TKP 1920, DİP, EHP, Sosyalist Devrim Partisi Girişimi, Devrimci Anarşist Faaliyet, Devrimci Hareket, Sosyalist Umut, Nor Zartonk.

Beşiktaş-Gümüşsuyu yönü

Sol kol

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Suyun Ticarileştirilmesine Hayır Platformu (STHP), Sosyalist Feminist Kolektif (SFK), Emek Kolektifi, SGB, Türkiye Sosyalist İşçi Partisi (TSİP), Türkiye Komünist Partisi (TKP).

Sağ kol

Türk Tabipler Birliği (TTB), İstanbul Eczacılar Odası, İstanbul Diş Hekimleri Odası, İstanbul Veterinerler Odası, İşçi Filmleri Festivali, Halkevleri, Öğrenci Kolektifleri, İKP, HKP, CHP.

Tarlabaşı yönü

Sol kol

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP), UİDDER, RED, Sosyalizm Dergisi, ÇYDD, Has Parti.

Sağ kol

KESK, Halkların Demokratik Kongresi (HDK) bileşenleri (ESP, SDP, Partizan hariç), LAMBDA İstanbul, SPOD, İstanbul LGBTT.

İstanbul'da metro seferleri 5.30'dan itibaren yapılmayacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, metro, İDO ve İETT seferlerinde 1 Mayıs nedeniyle düzenleme yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, İstanbul Valiliği'nin 1 Mayıs nedeniyle aldığı önlemler doğrultusunda Şişhane-Taksim ve Mecidiyeköy-Taksim metro seferleri ile Kabataş-Taksim füniküler sisteminin saat 05.30'dan itibaren yapılmayacağı belirtildi.

Taksim-Karaköy arası çalışan nostaljik tramvay ile Kadıköy-Moda arasında sefer yapan tramvayın da çalışmayacağı ifade edilen açıklamada, Mecidiyeköy–Atatürk Oto Sanayi Sitesi arasında ise metronun seferlerine devam edeceği kaydedildi.

Bu arada İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş'nin (İDO) Kadıköy, Beşiktaş ve Adalar iskelelerinden yapılan vapur seferlerinin saat 08.00'den itibaren emniyet müdürlüğünün belirlediği uygun görülen başka iskelelerden yapılacağı belirtilen açıklamada, Taksim Meydanı'nda İETT otobüslerinin bekleme yapmayacağı, emniyet güçlerinin yönlendirmesi ile ring seferler gerçekleştireceği ifade edildi.

Açıklamada, metro, İDO ve İETT seferlerinin, valiliğin alacağı kararla normale döneceği bildirildi.

Önlemler kapsamında ayrıca Taksim, Şişli, Beşiktaş ve Kadıköy civarındaki yolların da trafiğe kapatılması bekleniyor.

Antikapitalist Müslüman Gençler de Taksim'de

"Kapitalizmle Mücadele Platformu" adı altında örgütlenen Antikapitalist Müslüman Gençler 1977'de ölen 36 kişi için Fatih Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından "Allah, Ekmek, Özgürlük", "Mülk Allah'ındır" sloganlarıyla Taksim Meydanı'na geçecek.

Başkent'te 1 Mayıs

Ankara'da işçiler Ankara Emniyet Müdürlüğü 1 Mayıs’ta yapılacak miting ve yürüyüşler nedeniyle Ankara’da araç trafiğine kapatılacak yolları açıkladı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, 1 Mayıs nedeniyle Tandoğan’da 10.00-16.00 saatleri arasında “1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı Mitingi" ile saat 13.00’de Tren Garı’ndan Sıhhiye’ye yapılacak “İşçi ve Emekçilerin Birliği, Halkların Kardeşliği” yürüyüşü nedeniyle bazı yolların araç trafiğine kapatılacağı ifade edildi.

Açıklama’ya göre 1 Mayıs 2012 Salı günü, 1 Mayıs Mitingi nedeniyle saat 10.00’dan itibaren Kazım Karabekir Caddesi Ulaştırma Kavşağı’ndan Tandoğan Meydanı'na kadar, Ulaştırma Kavşağı Tandoğan istikametine dönüş varyantları, Celal Bayar Bulvarı Kazım Karabekir Caddesi’ne giriş varyantları, Beşevler Kavşağı Dö Gol Caddesi girişi, Anıt Caddesi ile Tandoğan Meydanı Gazi Mustafa Kemal Bulvarı Ankaray Maltepe Durağı arası ile Tandoğan Meydanı’na açılan cadde ve sokaklar miting süresince araç trafiğine kapatılacak.

Bununla birlikte Tren Gar’ından başlayacak yürüyüş nedeniyle de Talat Paşa Bulvarı, Ulaştırma Kavşağı ile Hasırcılar Kavşağı arası, Cumhuriyet Caddesi Baruthane Kavşağı, Gar Kavşağı arası, Kazım Karabekir Caddesi, Ulaştırma Kavşağı ile Kazım Karabekir Kavşağı arası kortejin hareketine göre; Atatürk Bulvarı, Osmanlı Kavşağı ile Kızılay Kavşağı arası, Mithat Paşa Caddesi, Necatibey Caddesi, miting süresince araç trafiğine kapatılacak.

6 bin 500 polis görev yapacak

Ankara Emniyet Müdürlüğü, kentin farklı noktalarında düzenlenecek kutlama etkinlikleri için güvenlik tedbirleri kapsamında hazırlıklarını tamamladı.

Güvenlik tedbirleri için İl Emniyet Müdürlüğü'nün çeşitli birimlerinden 6 bin 500 polisin görev alacağı öğrenildi.

İzmir

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, başta İzmir olmak üzere Ege Bölgesi'ndeki illerde yürüyüş ve mitinglerle kutlanacak.

İzmir'deki kutlamalar kapsamında saat 12.00'de Türk- İş'e bağlı sendikalar ve meslek örgütleri Alsancak Limanı'nda, DİSK'e bağlı sendikalar Basmane Meydanı'nda, KESK'e bağlı sendikaların üyeleri Cumhuriyet Meydanı'nda toplanıp, Kordon'dan Gündoğdu Meydanı'na yürüyecek. Cumhuriyet Meydanı ile Alsancak Limanı ve Gündoğdu Meydanı'na çıkan caddelerde, İzmir Emniyet Müdürlüğü tarafından arama noktaları oluşturulacak. Yaklaşık 4 bin 500 polisin görev yapacağı kutlamalar için 12.00 ile 17.00 saatleri arasında izin verildiği bildirildi. Polisin havadan da alanı sürekli kontrol edeceği kutlamalar sırasında, olası provakasyonlara karşı dikkatli olunacak.

KESK Manisa Şubeler Platformu'na bağlı sendikalar, saat 10.30'da Eğitim-Sen Manisa Şubesi binasının önünde bir araya gelecek. Buradan başlayacak yürüyüşe sendikaların yanı sıra CHP, TKP, BDP, EMEP gibi siyasi partiler ve sivil toplum örgütleri de katılacak. Manolya Meydanı'na kadar kortej eşliğinde yürüyen kalabalık, meydanda yapılacak basın açıklamasının ardından Öğretmenevi önüne kadar tekrar yürüyecek. Sendika üyeleri burada 5 otobüs ile İzmir Gündoğdu Meydanı'nındaki etkinliğe gidecek. Türk Metal Sendikası da, büyük bir kalabalıkla İzmir'e yola çıkacak. Manisa'daki diğer sendikalar ise gün boyunca kendi binalarında çeşitli basın açıklamaları yapacak.

Denizli'de 1 Mayıs İşçi Bayramı Düzenleme Komitesi'ne kutlama için 13.00-17.00 saatleri arasında izin verildi. Kutlamalara Türk-İş ve KESK'e bağlı sendikalar, CHP, BDP, İP, dsp, SDP, TKP ve ÖDP katılacak. Tokat Caddesi'nde yapılacak kutlama öncesi katılımcılar, Delikliçınar Meydanı'ndan İstiklal Caddesi, İncilipınar güzergahında yürüyecek. İncilipınar Parkı yanında ve Tokat Caddesi girişinde katılımcılar iki kez üst aramasından geçirilecek. Sanatçı Hakan Akmaz konser verecek. Denizli Emniyet Müdürlüğü, güvenliği üst seviyede tutacak. 800 polis, kutlama alanı ve çevresinde önlem amaçlı hazır bulunacak.

Çanakkale'de yürüyüş

KESK'e bağlı sendikalar, saat 12.00'de İnönü Caddesi'ndeki Salı pazarı mevkiinde toplanacak. Katılımcılar buradan 1 kilometrelik İnönü Caddesi, Mehmetçik Bulvarı güzergahını yürüyecek ve Cumhuriyet Meydanı'nda miting yapacak. 1 Mayıs etkinliği saat 16.00'ye kadar devam edecek.

Muğla'da birleştirildi

Muğla il genelinde 3 ayrı ilçede kutlanması planlanan 1 Mayıs İşçi Bayramı, tek çatı altında birleştirildi. DİSK, KESK, TÜRK-İŞ, siyasi partiler ve tüm demokratik kitle örgütleri bir araya geldi. Muğla merkezde yapılacak kutlama etkinliklerinin, daha görkemli ve kapsamlı bir şekilde düzenleneceği belirtildi. Eski Garaj altındaki boş alanda saat 11.00'de toplanacak olan katılımcılar, buradan Kışla Parkı'na yürüyecek. Kışla Parkı'nda konuşmalar ve ikramların ardından sanatçı Ali Asker konser verecek. Kutlama etkinliklerine ilçelerden de çok sayıda vatandaşın gelmesi bekleniyor.

Diyarbakır

KESK, DİSK ve Türk-İş Diyarbakır'daki etkinliklerin İstasyon Meydanı'nda yapılacağını duyurdu. Saat 12.00'de toplanacak gruplar Ofis, Urfa Yolu ve Bağlar üzerinden meydana gelecek.

Taraftar grupları da 1 Mayıs'ta

Toplumsal muhalefetin tüm bileşenleri 1 Mayıs’ta alanlarda olacak. Taraftar grupları da 1 Mayıs alanlarında olacak. İşte taraftarların toplanma alanları:

Beşiktaş

Daha önceki 1 Mayıs’lara katılan taraftar gruplarından ilk 1 Mayıs açıklaması Beşiktaş Halkın Takımı grubundan geldi. Beşiktaş Halkın Takımı grubu, 1 Mayıs’ta Taksim’de olacağını açıkladı. Halkın Takımı, 1 Mayıs günü saat 9.00'da Şişli Cami'nin karşısındaki Migros'un önünde buluşacak.

Galatasaray

Galatasaray Tek Yumruk grubu “Re re re ra ra emeğin olsun tüm dünya” sloganıyla 1 Mayıs’ta alanlarda olacağını duyurdu. Tek Yumruk üyeleri, İstanbul’da Taksim’de, İzmir’de Gündoğdu Meydanı’nda Ankara’da da Sıhhiye Meydanı’nda olacak. Tek Yumruk, İstanbul’da Şişli Cevahir önünde saat 9.00’da buluşacak. Tek Yumruk, Ankara’da da saat 12.00’da Gar önünde buluşacak.

Fenerbahçe

Fenerbahçe taraftarları da 1 Mayıs’ta Taksim’de olacak. Fenerbahçe taraftarları saat 9.00’da Şişli Camii önünde buluşacak. Sosyal medyada toplanan taraftarların sloganı “Verilen emek, istenen adalet için 1 Mayıs'a!”

Gençlerbirliği

Gençlerbirliği taraftar grubu Kara Kızıl da 1 Mayıs’ta Ankara’da Sıhhiye Meydanı’nda olacak. Kara Kızıl saat 11.30’da Ankara Gar önünde buluşacak.

Adanademirspor

Adanademirspor taraftar gruplarından Sosyalist Demirsporlular 1 Mayıs’ta Adana’da olacaklar. Saat 10.30’da Adana Atatürk Parkı’nda buluşacak olan Sosyalist Demirspor’un sloganı: “Ampulün ışığı şimşek çakana kadardır”

Trabzonspor

Trabzonspor'un emekten yana olan taraftarları da 1 Mayıs günü alanlarda olacak. Trabzonspor taraftarları 1 Mayıs günü saat 09.30'da Mecidiyeköy Metrobüs durağında bir araya gelecek.

Maden işçileri ve basın çalışanları birlikte yürüyecek

Medya-İş sendikası, 1 Mayıs'ı Anadolu Ajansı ve Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ortak fotoğraf sergisiyle kutlayacak.

Medya işçileri ve maden işçileri 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü ortak etkinliklerle kutlayacak. Medya İşçileri Sendikası, Anadolu Ajansı ve TTK Genel Müdürlüğü'nün katkılarıyla fotoğraf sergisi düzenleyecek. Güvenpark'ta açılacak fotoğraf sergisiyle işçilerin içinde bulunduğu çalışma koşullarına dikkat çekilecek.

İşçi ve memur sendikaları, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü Başkent Ankara'da çeşitli etkinliklerle kutlamaya hazırlanıyor. İşçi ve memur konfederasyonları Tandoğan'da düzenlenecek mitingde biraraya gelecek.

Ayrıca Medya-İş Sendikası maden işçileriyle düzenlenecek ortak etkinlikle 1 Mayıs'ı kutlamaya hazırlanıyor. Anadolu Ajansı'nın destek vereceği fotoğraf sergisi, 3 Mayıs Perşembe günü saat 14.00'da açılacak. Tamamı Anadolu Ajansı fotoğraflarından oluşan 60 fotoğrafın yer alacağı sergi, Cuma akşamına kadar Ankaralılar'ın ziyaretine açık olacak.

Medya ve maden işçileri

9 Mart'ta kurulan Medya İşçileri Sendikası'nın Genel Başkanı Gürsel Eser, ''Medya-İş olarak ilk kez 1 Mayıs etkinliklerine katılacağız. Tandoğan Meydanındaki kutlamada yerimizi alacağız. Ancak bununla yetinmeyip farklı bir etkinlikle işçilerin hangi şartlar altında çalıştıklarını gösterebilmek için bir fotoğraf sergisi açacağız. 'Medya ve maden işçileri' isimli fotoğraf sergisinde işçilerin zor koşullarda çalıştıklarını anlatmaya çalışacağız. Biz Medya işçileri olarak defalarca söylediğimiz gibi 2008 yılında elimizden alınan yıpranma haklarımızın geri verilmesini istiyoruz. Bu sergimizle bir kez daha medya işçilerinin ne denli yıprandığını halka açık sergi ile anlatmaya çalışacağız'' diye konuştu.

Mülkiyeliler Ankara'da

Mülkiyeliler Birliği saat 12.30’da Konur sokaktaki binada buluşuyor. SBF öğrencileri saat 10.30'da fakülte önünde toplanacak.