Sahibinden satılık Sultan 1. Mahmut dönemine ait han

Tokat'ta, Sultan 1. Mahmut döneminde yaptırılan Paşa Han, sahibi tarafından internetten 6 milyon 500 bin liraya satılığa çıkarıldı.

Zararlızâde Mehmet Paşa tarafından 1752'de yaptırılan, kent merkezindeki Paşa Han, bakımsızlıktan yıprandı. Hanı maddi durumu nedeniyle restore ettiremeyen sahibi Hamdullah Suphi Efeli satmaya karar verdi.

Hürriyet’te yer alan habere göre, Tokat İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdurrahman Akyüz ise "Paşa Han, tarihi bir yapı. Tescilli bir yer. Hanın ilk önce restore edilmesi gerekiyor. Buranın restorasyon projesinin bir an önce yapılması ve kuruldan geçmesi gerekiyor. Han turizme kazandırılmalı" dedi.

Hamdullah Suphi Efeli, hanın, birçok tarihi eserin bulunduğu Sulu Sokak'ta yer aldığını söyledi. Dedesi Seyit Ahmet ile babası Ali Efeli'nin, hanı 50 yıl önce satın aldığını anlatan Efeli "Tarihi bir handır. Burası eskiden otel olarak kullanılıyormuş. Buranın restore edilmesini istiyoruz. Hanın restorasyonu bizim için pahalı. Kamu veya şirketler için pahalı olmayabilir. Kamuya verme gibi bir çalışmamız olmadı. Restorasyonun yapılması için İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü nezdinde çalışmamız oldu." dedi.

"Satışa çıkarmakta geç kalmışız"

Hanın 80 odalı butik otel olarak kullanılması için hazırladıkları projenin, Sivas Anıtlar Yüksek Kurulundan geçtiğini belirten Efeli, ancak maddi durumlarından dolayı restorasyonu yaptıramadıklarını ifade etti. Hanı 2 ay önce internetten 6 milyon 500 bin liraya satılığa çıkardığını bildiren Efeli, "Çok arayan soran oldu. Buraya gelerek görenler oldu. Arayanlarla görüşmelerimiz sürüyor. Bu kadar ilgi beklemiyordum. İlgiyi görünce 'Hanı satışa çıkarmakta biraz da geç kalmışız' diye düşünüyorum." diye konuştu.

Tarihi Paşa Han

Sultan 1. Mahmut döneminde 1752'de inşa edilen Paşa Han, kesme taştan yapılmış, dikdörtgen planlı bir yapıda bulunuyor. Hanın yuvarlak kemerli giriş portalından (ana kapı), dikdörtgen planlı bir avluya giriliyor. Şahıs mülkiyetindeki tarihi hanın portalında, kabartma şeklinde, zincirle selvi ağacına bağlanmış iki kaplan figürü yer alıyor.