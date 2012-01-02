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Spor

1 liraya Süper Lig maçı KAYSERİ (A.A)

02 Ocak 2012 17:09

-1 liraya Süper Lig maçı KAYSERİ (A.A) - 02.01.2012 - Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Kayserispor ile Bursaspor arasında oynanacak karşılaşmanın biletleri 1 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Yarın saat 18.00'de Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın biletleri, Tickettürk tarafından satılmaya başlandı. Karşılaşmanın biletleri kale arkası tribün ve misafir tribün için 1 lira, maraton tribün için 2 lira, batı balkon tribün için 4 lira, VIP tribün için 10 liradan satılıyor.

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