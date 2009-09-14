1 liraya ayakkabı satılıyor



İstanbul Ataşehir'de kurulan YEDPA Ticaret Merkezi, bayrama özel başlattığı "Bayram Alışveriş Günleri" kampanyası ile 1 liraya ayakkabı satıyor. Kampanya, 19 Eylül tarihine kadar geçerli olacak.





İstanbul Ataşehir'de kurulan YEDPA Ticaret Merkezi, bayrama özel başlattığı yeni alışveriş kampanyası ile 1 liraya ayakkabı satıyor. YEDPA Ticaret Merkezi'nden yapılan açıklamada, 19 Eylül tarihine kadar düzenlenecek "Bayram Alışveriş Günleri” kampanyasında Aydi marka ayakkabıların 1 liradan başlayarak, 2,3,4,5,6,7,8 ve 9 TL’ye kadar fiyatla satılacağı bildirildi.



Birçok markalı ürünlerin ise yüzde 80'e varan indirimlerle satışa sunulacağı duyuruldu. YEDPA yetkilileri, yaklaşık 1 hafta sürecek özel bayram alışverişi sırasında, izdiham yaşanmaması için gereken tüm önlemlerin alınacağının altını çizdi.



Yıllık cirosu 200 milyon dolar



İstanbul Anadolu yakasının önemli ticaret merkez olduğu belirtilen YEDPA'nın, 310.676 metrekare kapalı alan üzerine kurulu olduğu ve 76 değişik sektörde, bin 190 firmanın faaliyet gösterdiği belirtildi. Bünyesinde 12 bin kişiyi istihdam eden ticaret merkezinde, 300 ihracatçı firmanın yer aldığı bildirildi. Yıllık toplam cirosu yaklaşık 200 milyon dolar olan YEDPA’da düzenlenecek Bayram Alışveriş Günleri'nin, herkeseye hitap edeceği bilgisine yer verildi.



