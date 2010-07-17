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Ekonomi

1 LİRAYA 5 DAKİKA KONUŞTURAN KART İSTANBUL (A.A)

17 Temmuz 2010 00:56

-1 LİRAYA 5 DAKİKA KONUŞTURAN KART İSTANBUL (A.A) - 16.07.2010 - Türk Kızılayı ve Superonline işbirliğiyle hayata geçirilen ve 1 liraya 5 dakika konuşma imkanı sağlayan ''Türk Kızılayı Konuşma Kartı'' satışa sunuldu. Kartın dağıtım yetkilisi olan Türtaş Telekom'un İstanbul'daki genel merkezinde düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Türk Kızılayı Genel Başkanı Tekin Küçükali, bu kartla kullanıcıların daha ucuz ve güvenilir şekilde iletişim kuracaklarını söyledi. Sabit telefonlardan ve telefon kulübelerinden ekonomik tarifelerle arama yapmayı sağlayacak kartla ilgili bilgi veren Küçükali, ''Türtaş Telekom'un geliştirmiş olduğu bu proje, hem sosyal sorumluluk açısından önemli ve değer kazanan bir iş hem de Kızılay adına çok önemli. İnsanlar bu kartı 5 dakika her yöne kullanabiliyorlar ve 1 lira ödüyorlar. Buradan Kızılay da bir hisse alıyor ve bunu da ihtiyaç sahibi insanlara dağıtıyor'' diye konuştu.  Superonline Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata da Kızılay projesinin kendileri için bir ilk olduğunu belirterek,  bunu ticari bir faaliyet olarak görmediklerini söyledi.  Kızılay şubelerinde, kan merkezlerinde, Yaysat gazete bayilerinde, PTT şubelerinde ve cep telefonu satış noktalarında satışa sunulan kartla ev ve iş yerindeki sabit hatlar ile telefon kulübelerinden her yöne 5 dakikalık tüm görüşmeler 1 TL'den ücretlendirilecek.

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