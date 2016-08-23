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Dünya

1 liralık siparişe bin 500 liralık bahşiş

Bu bahşişin sebebi ise garsonun bir gün önce müşterinin annesine ettiği yardım olarak açıklandı

23 Ağustos 2016 19:36

ABD'nin Teksas eyaletinde bir kadın 1 liralık sipariş vermesine karşılık garsona bin 500 lira bahşiş ödedi. Bu bahşişin sebebi ise garsonun bir gün önce müşterinin annesine ettiği yardım olarak açıkladı.

Hürriyet’in haberine göre, gözlerine inanamayan garson başından geçen ilginç olayı CNN International'e anlattı. Teksas'ta Applebee's isimli restoranda gerçekleşen olayda müşteri bahşişle birlikte peçetenin üzerine bir de not yazdı.

Peçetede yazan not şöyle:

Dün annem süpermarket kasasında para ödemekte zorlanırken ona yardım ettin ve ona çok güzel bir kadın olduğunu söyledin. Babamın ölümünden sonra onu hiç bu kadar gülerken görmemiştim" dedi.

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