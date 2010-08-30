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1 LİRALIK AYAKKABI İZDİHAMI DİYARBAKIR (A.A)

30 Ağustos 2010 19:36

-1 LİRALIK AYAKKABI İZDİHAMI DİYARBAKIR (A.A) - 30.08.2010 - Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bir firmanın 1 liraya ayakkabı ve terlik satışa sunması izdihama neden oldu. Bismil'in Altıok mahallesinde esnaf Gaffur Selim'in ''bin adet ayakkabı ve terliği 1'er liradan satışa sunacağına'' ilişkin yaptığı reklam üzerine çok sayıda vatandaş, söz konusu mağaza önünde toplandı.  Yoğun kalabalık üzerine esnaf iş yerini açmazken, polisten yardım talebinde bulundu. Polis gelmeden önce iş yeri önünde bekleyenlerden bazıları mağazanın camlarını kırarken, kepenkleri sökmeye çalıştı. İzdiham sırasında kalabalık içerisinde yer alan bazı çocuklar ezilme tehlikesi geçirdi. Uzun süre iş yeri önünde bekleyen grup, polisin uyarısı sonucu dağıldı. Mağaza sahibi Gaffur Sevim, açılışa özel olarak bu indirimi yaptıklarını belirterek, ''Bu kadar kişinin geleceğini tahmin edemedik'' dedi.

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