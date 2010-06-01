1. Ligde yabancı futbolcu sayısı 10'a yükseltildi

T24- Turkcell Süper Lig'de kulüpler 10 yabancı futbolcu ile sözleşme imzalayabilecek.

TFF Yönetim Kurulu, 2010-2011 sezonunda Turkcell Süper Lig'de mücadele edecek kulüplerin 10 yabancı futbolcu ile sözleşme imzalamasını karara bağladı.

Halihazırda 8 yabancı futbolcu ile sözleşme imzalama hakkına sahip olan kulüpler, bu oyuncuların 6'sını sahada, 2'sini de yedek kulübesinde kullanabiliyorlardı.

Yeni karara göre; sözleşme yapılan 10 yabancı futbolcunun 8'i maç kadrosunda bulunurken, bunların 6'sı takımı adına sahada yer alabilecek. 2 yabancı oyuncu da kulübede bulunabilecek.

2010-2011 transfer dönemi 10 Haziran'da başlayacak

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun aldığı karar uyarınca, 2010-2011 sezonu birinci transfer dönemi 10 Haziran tarihinde başlayacak. Profesyonel liglerde transfer dönemi 1 Eylül 2010 tarihinde sona erecek. 2010-2011 sezonunda ikinci transfer dönemi ise 5 Ocak-1 Şubat 2011 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.