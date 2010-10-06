-''1 KURUŞ'' BORCUNUZU BİLE ÖDEYİN ADANA (A.A) - 06.10.2010 - Adana'da bir banka, kart borcunu kapatan ancak, bozuk parası olmadığı için 1 kuruş bakiyesi kalan müşterisine, noter kanalıyla 4 yıl aradan sonra ihtarname göndererek, 7 gün içinde 45,81 TL masraf ve bir kuruşluk borcun ödenmemesi halinde icra işleminin başlatılacağını bildirdi. Merkez Sarıçam ilçesine bağlı İncirlik beldesinde yaşayan emekli Halil Ünal (54), 4 yıl önce tamamını ödediğini düşündüğü kredi kartı borcunun kalan ''bir kuruşluk'' bölümü için gelen ihtarnameyi şaşkınlıkla karşıladığını söyledi. Halil Ünal, o dönemde 765 TL olan kredi kartı borcunu kapatırken, 1 kuruşluk bakiye için bozuk parasının çıkmadığını belirterek, ''Banka görevlisi (önemli değil ağabey) dedi. Daha sonra o kartı bir daha hiç kullanmadım ve hiçbir şekilde ödeme talebi gelmedi. Yani bir kuruşu insan yolda görse eğilip almaz. Ancak çoktan unuttuğum bir karttaki 1 kuruşluk bakiye için 4 yıl sonra ihtarname masrafları adı altında da 45,81 TL ve 1 kuruş ödemek zorunda kaldım'' dedi. Bankanın 1 kuruşluk alacağını 4 yıl sonra hatırlamasını da garip karşıladığını ifade eden Ünal, ''Böyle bir uygulamayla karşılaşacağım aklıma bile gelmezdi. Ben yıllarca bu bankanın kartını kullandım, böyle bir uygulamayla karşılaşmak beni hem şaşırttı hem de üzdü'' dedi. -TÜKETİCİLER BİRLİĞİ GENEL BAŞKANI KAYA Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Nazım Kaya, tüketicilerin, kullandıkları kredi kartı, bireysel krediler ve ek hesaplarında kalan bir kuruşluk borçlar için gönderilen ihtarnamelerle mağdur edildiklerini ifade etti. Özellikle son dönemlerde tüketicilerin kapattıklarını zannettikleri çalışmayan banka hesabı yüzünden bir kuruş gibi oldukça komik borç ihtarnameleriyle karşılaştıklarını belirten Kaya, ''Bir kuruş için için gönderilen ihtarnamenin ücreti 45-60 lira arasında değişmektedir. Ödenmemesi durumunda faiz, vergi ve diğer masraflarda üzerine katılarak borcun tahsil edilmesi yoluna gidiliyor'' dedi. -''KAĞIT MASRAFINA DEĞMEZ''- ''Bankaların, bir kuruşluk alacakları için tüketicilere ihtarname çekmesi, yaptığı kağıt masrafına değmez'' diyen Kaya, şunları kaydetti: ''Bankalar bu bildirimi posta yoluyla yapabilirler. Vatandaş zaten borçlu olmaktan korkuyor. Bir kuruşluk borcunu ödemek için mutlaka bankaya gider. Ancak, bankalar iyi niyetli değil. Bu tutumlarıyla tüketiciye adeta zarar vermeye çalışıyorlar. Zaten borç içerisindeki tüketicinin cebindeki son kuruşu da almanın yoluna bakıyor. Bir kuruş borcu için hesap işletim ve noter masrafı ödemek durumunda kalan tüketiciler, hakem heyetlerine giderek şikayette bulunsunlar.'' Kaya, tüketicilerden, bankalardaki hesaplarını kapatırken bir kuruşta olsa bırakmamalarını istedi.