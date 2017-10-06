T24 LogoT24 Logo
Gündem

1 kişinin öldüğü Suriyeli kavgası güvenlik kamerasında

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da yol ortasında cesedi bulunan Suriyeli 29 yaşındaki Meşir Ellevad ile arkadaşı 30 yaşındaki Hasan El Ali'nin bıçaklı kavgası, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi

06 Ekim 2017 13:16

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da yol ortasında cesedi bulunan Suriyeli 29 yaşındaki Meşir Ellevad ile arkadaşı 30 yaşındaki Hasan El Ali\'nin bıçaklı kavgası, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Olay, 4 Ekim\'de merkez Seyhan İlçesi\'ne bağlı Yalmanlı Mahallesi\'nde meydana geldi. Ülkelerindeki iç savaştan kaçıp Adana\'ya gelen Suriyeli Meşir Ellevad, çiftlikte birlikte çalıştığı Hüseyin El Ali ile iddiaya göre, \"Benim ailemi Suriye\'de siz katlettiniz\' diyerek tartıştı. Tartışma sırasında Ellevad, Ali\'yi sırtından 4 kez bıçakladı. Suriyeli Yusuf El Halife, kanlar içinde kalan arkadaşı Hasan El Ali\'yi hastaneye götürmek için çiftlikte çalışan Hakan Sönmez\'in kullandığı kamyonete bindirip, yola çıktı, bu sırada da sağlık ekiplerinden yardım istedi. Halife, yolda karşılaştığı sağlık ekiplerine Hüseyin El Ali\'yi teslim edip, tekrar çiftliğe döndü.
Bu sırada Hakan Sönmez yolda, bıçaklı saldırgan Meşir Ellevad ile karşılaşıp, onu da kamyonetin arkasına aldı.
Hakan Sönmez\'in kullandığı kamyonetin kasasında oturan Meşir Ellevad ve Yusuf El Halife arasında da tartışma çıktı. Arkadaşının bıçaklanmasına sinirlenen Halife, iddiaya göre, Ellevad\'ı aracın kasasından yola attı. Başını asfalt zemine çarpan Meşir Ellevad olay yerinde yaşamını yitirdi.
Kamyon sürücüsü Hakan Sönmez adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı, katil zanlısı Yusuf El Halife\'nin tutuklandığı olayın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Bıçaklandıktan sonra hastaneye kaldırılan Hüseyin El Ali\'nin tedavisi ise sürüyor. 
GÖRÜNTÜLER DOSYADA
Bu arada Hasan El Ali\'nin sendeleyerek kaçması, öldürülen Meşir Ellevad\'in dolaşması, yaşanan panik ve yaralının götürüldüğü kamyonetin hızla olay yerine geldiğini gösteren güvenlik kamerası görüntüleri, delil olarak dosyaya eklendi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA ADANASuriyeliMeşir EllevadHasan El AliOlayEkimSeyhanYalmanlı MahallesiAdanaSuriyeli Meşir EllevadHüseyin El AliSuriyeTartışmaEllevad AliSuriyeli Yusuf El HalifeHakan SönmezHalifeBuYusuf El Halife

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24