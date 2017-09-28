1 kişinin öldüğü kazada TIR sürücüsüne tahliye

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU\'da, TEM yolunda 1 kişinin ölümü 4 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan kazada tutuklu yargılanan TIR sürücüsü Adnan Kuban, 5 ay sonra tahliye edildi.

Kaza, geçen Nisan ayında TEM\'de Yukarısoku Mevkii\'ndeki köprü üzerinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Adnan Kuban yönetimindeki 31 ADZ 13 plakalı TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Bu sırada arkadan gelen 30 yaşındaki Mustafa İsmail Keskin\'in yönetimindeki 17 YL 952 plakalı otomobil, ters dönen TIR\'ın dorsesine çarptı. Otomobilde bulunan Bahadır Keskin öldü, sürücü Mustafa İsmail Keskin, Ayşe Müge Keskin ve Rahime Keskin yaralandı.

\"KAZAYA YOLDAKİ ÇUKURLAŞMA NEDEN OLDU\"

Kaza ardından tutuklanan TIR sürücüsü Adnan Kuban, Bolu Ağır Ceza Mahkemesi\'nde, \'Taksirle ölüme ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma\' suçundan 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada hakim karşısına çıktı. Kuban, \"Kaza yolda oluşan çukurlaşmadan meydana geldi. Ben 90 kilometre ile seyir halindeyken TIR yoldaki çukurlaşma nedeniyle kontrolden çıktı. Ben kaza anında arkamdan bana bir otomobil çarptığını bile anlamadım. TIR kontrolden çıktıktan sonra ben 4\'lü lambaları yaktım\" dedi.

Mahkeme Başkanı, kaza yerinde kamyon ve TIR\'ların yoğun geçişi nedeniyle zamanla çökme meydana geldiği, ancak bunun kazaya neden olmayacağı yönündeki bilirkişi heyeti raporunu hatırlattı.

TAHLİYE EDİLDİ

Mahkeme heyeti, kaçma ve delilleri karartma şüphesi bulunmadığına kanaat getirdiği sanığın tutuklu bulunduğu süreyi de göz önünde bulundurarak tahliyesine karar verdi. Ayrıca, sanığın ve kazaya karışanların kusur durumlarının şüpheye mahal bırakmayacak şekilde tespit edilmesi için olay yerinde yeniden keşif yapılması kararlaştırıldı. Duruşma ertelendi.



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