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1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı kazada sürücüye para cezası

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA) - KASTAMONU'da, 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı kazada tutuksuz yargılanan minibüs sürücüsü 55 yaşındaki Nazım Hüseyin Baş'a verilen 2 yıl 1 ay hapis cezası, 15 bin 200 TL para cezasına çevirildi

09 Kasım 2017 22:08

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA) - KASTAMONU\'da, 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı kazada tutuksuz yargılanan minibüs sürücüsü 55 yaşındaki Nazım Hüseyin Baş\'a verilen 2 yıl 1 ay hapis cezası, 15 bin 200 TL para cezasına çevirildi.
Geçen yıl 18 Haziran\'da, Kastamonu-İnebolu karayolunun Devrekani Kavşağı mevkisinde meydana gelen kazada, Nazım Hüseyin Baş yönetimindeki 37 SK 262 plakalı minibüs, karşı yönden gelen 38 yaşındaki Nihat Güney yönetimindeki 34 KS 5677 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Nihat Güney öldü, yanında bulunan Hanife Güney, Yusuf Han Güney ile diğer sürücü Nazım Hüseyin Baş ve yanındaki Tevfik Güler yaralandı.
Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi\'nde, \'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak\' suçundan tutuksuz yargılanan Nazım Hüseyin Baş, karar duruşmasında hazır bulundu. Mahkeme heyeti, sanığa 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi. Verilen ceza, sanığın sabıkasız olması nedeniyle 15 bin 200 TL para cezasına çevirildi.

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