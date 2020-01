1 kilo et için 10 ton su harcanıyor

Suyla ilgili konularda Birleşmiş Milletler (BM) çatısı altındaki örgütler ve sivil toplum kuruluşları arasında koordinasyon sağlayan BM-Su (UN Water) biriminin başkan vekilliğine Olcay Ünver seçildi. Gelecek yıllarda en önemli sorunun "su kıtlığı" olacağına dikkati çeken Ünver, "Bir kilo et üretimi için yaklaşık on ton, bir elma için 70 litre, bir fincan kahve için 140 litre su harcanıyor" ifadesini kullandı.

Cumhuriyet'ten Osman İlkiz'in haberine göre; su konusunda dünyanın tanınmış uzmanları arasında adı geçen Ünver, BM’deki görevine Stockholm Uluslararası Su Haftası sırasında yapılan seçimde tüm delegelerin desteğini alarak oy birliğiyle seçildi. Daha önce 13 yıl GAP başkanlığı görevinde bulunmuş olan Ünver, BM Gıda ve Tarım Örgütü’nde su bölümü başkan vekilliği görevini de yürütüyor.

Suyu düşünmek zorundayız

Ünver, önümüzdeki yıllarda en önemli sorunun su kıtlığı olacağına dikkat çekti. Artan nüfus ve refah düzeyinin gelişmesine paralel olarak 2050’de gıda üretiminin bugüne göre yüzde elli artması gerekeceğini belirten Ünver, “Tüketici, tarım ve sanayi üreticisi sorumlu ve disiplinli davranmalı. Bir kilo et üretimi için yaklaşık on ton, bir elma için 70 litre, bir fincan kahve için 140 litre su harcanıyor. Yediğimiz her lokmada sanal su olarak adlandırılan su miktarını düşünmek zorunda kalacağız” dedi