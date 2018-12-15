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1 kilo 450 gram esrara 1 tutuklama

ÖZALP (Van), (DHA)- VAN'ın Özalp ilçesinde polisin durumundan şüphelenip üst araması yaptığı 4 kişi, 1 kilo 450 gram esrar ile yakalandı

15 Aralık 2018 17:36

ÖZALP (Van), (DHA)- VAN\'ın Özalp ilçesinde polisin durumundan şüphelenip üst araması yaptığı 4 kişi, 1 kilo 450 gram esrar ile yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliden 1\'i tutuklandı.
Özalp İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi\'ndeki bir iş merkezinin önünde bekleyen F.Y.N., E.O., L.P., ve F.N.\'nin durumundan şüphelenerek üst araması yaptı. Aramada, şüphelilerin üzerinde toplam 1 kilo 450 gram esrar ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden E.O, L.P. ve F.N., savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan F.Y.N. ise \'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak\' suçundan tutuklandı.

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