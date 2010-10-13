-1 KG ODUNU 1 SAATTE YAKAN SOBA ANKARA (A.A) - 13.10.2010 - Ankara'da Oskar Makina İnşaat Sanayi tarafından üretilen ''şömineli soba'', kışa hazırlananlar için ''geleneksel'' ve ''ekonomik'' bir alternatif gibi görünüyor. Oskar Makina'nın imalat sorumlusu Eyüp Kılıç, firma olarak geliştirdikleri yeni ''şömineli soba''da, 1 kg odunun 1 saatte yanmasını sağladıklarını belirterek, ''100 metrekarelik bir alanın bu soba ile aylık 100 liraya ısıtılabileceği'' iddiasında bulundu. Geleneksel şömineli sobaları geliştirerek, yan taraflarını tuğlalarla desteklediklerini ve alt tarafına fan sistemi kurduklarını anlatan Kılıç, camı hariç tamamen yerli girdi ile üretilen sobanın diğer sobalara göre ısı veriminin yüzde 75 daha fazla olduğunu söyledi. Geliştirilen havalandırma sistemi sayesinde sobadaki yanma işleminin istenilen süre kadar durdurulabildiğini, ''sobanın uyutulabildiğini'' anlatan Kılıç, şu bilgiyi verdi: ''Bir kg odun, bu sobada 1 saatte yanıyor ve diğer sobalardan yüzde 75 daha fazla ısı veriyor. Sobadan sağlanan ısı fan sistemi ile dağıtılıyor ve daha geniş alanın ısıtılması sağlanıyor. Tam yanma sağlandığı için minimum düzeyde karbondioksit salınımı oluyor. Çıkan kül miktarı da çok düşük. 1 ton odunun yanmasından 30 kg kül kalıyor. Soba, hem çevreci hem ekonomik, temizliği de çok kolay. Biz sıkıştırılmış talaş yakıyoruz. Soba ile 100 metrekarelik bir alanı aylık 100 liraya ısıtmanız mümkün. Tam yanma sağlandığı için çok az karbondioksit çıkıyor ve soba borusu çırpma derdi bulunmuyor.'' Sobanın üzerinde, yemek yapmak veya su ısıtmanın da mümkün olduğunu belirten Kılıç, Akyurt'taki fabrikalarında üretilen, değişik modelleri bulunan, 120 kg ağırlığında, ortalama bin 400 liradan satılan sobanın patentini almak için başvurduklarını da kaydetti.