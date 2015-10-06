1 Kasım'da listeye giremeyen milletvekillerine de 3 aylık peşin maaş verilecek!

TBMM, 1 Kasım listesine giremeyen ve seçilme şansı bulunan milletvekillerine 15 Ocak 2016’ya kadarki üç aylık maaşlarını 15 Ekim’de peşin ödeyecek.

Aday listelerine giremeyen AKP’den 53, MHP’den 7, CHP ile HDP’den 3’er milletvekili ile 1 bağımsız, seçilme şansları olan diğer milletvekilleri gibi 15 Ekim’de 90 günlük maaşı peşin alacaklar. Bu milletvekillerinden emeklilik hakkı olanlara 63 bin lira, emekliliği dolmayanlara 42 bin lira dolayında peşin ödeme yapılacak. Genel Kurul’da toplam mesaileri 30 saati bulmayan milletvekillerine de toplamda 7 aylık maaş yatırılmış olacak.

Bütçeye çifte yük

Hürriyet'te yer alan habere göre, TBMM Üyeleri Ödenek, Yolluk ve Emeklilik Yasası’nda maaşlar için üç aylık peşin ödemenin yanı sıra, kesin bir ifadeyle “Ölüm ve çeşitli sebeplerle genel seçimin yenilenmesi halinde önceden aldıkları üç aylık ödenek ve yollukları geri alınmaz” hükmü bulunuyor. Bu durumda en az 67, geri sırada seçilme şansı düşük olanlarla birlikte 80’e yakın milletvekili, 1 Kasım’da görevleri sona ermesine karşın 15 Ocak2016’ya kadar 75 günlük maaş almış olacaklar. Meclis, milletvekilliği sürenler dışında 1 Kasım’da yeni seçilecek olanlara da gelecek ay ayrıca 75’er günlük ödeme yapacak. Böylece 80’e yakın makam için çifte maaş ödemesi bütçeye yansıtılacak.

30 saat mesaileri yok

AKP Abdurrahim Boynukalın, Uğur Işılak gibi bu dönem ilk kez Meclis’e gelen ve Genel Kurul’da toplam mesaileri 30 saati bulmayan milletvekillerine de toplamda 7 aylık maaş yatırılmış olacak. Meclis Başkanı İsmet Yılmaz, bundan rahatsız olan ve “Uygunsa iade edelim” diyen bazı milletvekillerine, “Kanunda açık hüküm var. İade alamıyoruz. Alın, hayır kurumlarına yardım edin” önerisi yaptı.

Hakkım değil öğrencilere burs vereceğim

Aday listesinde bulunmayan CHP Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker, “Hakkım olmayan bir günün bile ücretini istemem” diyerek parayı öğrencilere burs olarak dağıtacağını açıkladı. Üniversiteye kayıt dönemi olduğu için burs taleplerinin arttığını, zaten bir burs listesi bulunduğunu belirten Şeker şunları söyledi: “Normalde 1 Kasım’da milletvekilliğimiz bitiyorsa 15 günlük maaş vermeleri lazım. Hakkımız olmayan bir parayı niye alalım? Sonuçta milletin parası, milletin vergisi. Meclis’in bunu düşünüp ona göre düzenleme yapması lazım. Genel olarak peşin ödemeden vazgeçip çalıştıktan sonra ödenmeli. İşçi ödemeleri böyle yapılıyor. Bütün dünyada böyle uygulanıyor. Ama birtakım insanlar hep ayrıcalıklı. Basit bir kanun teklifiyle bir günde düzenlenebilir.

Meclis kesemiyorsa arkadaşlarımız benim gibi öğrencilere burs dağıtabilirler. Zaten birçoğumuzun aslında milletvekili maaşı aldığı da yok. Milletvekili olduğumuz günle bittiği gün arasında ekonomik anlamda içerideyiz. Vatandaşın borcu oluyor, hastası oluyor, otelde kalıyor. ‘Okula gideceğim yol param yok’ diye arayan oluyor. Milletvekilinin görevi bu değil de Türkiye’de böyle algılanıyor. Ben siyaseti 40 senedir yapıyorum. Siyaset yaparken illa milletvekili olarak yapacaksınız diye bir kural da yok.”