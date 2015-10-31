1 Kasım'da elektrik kesintisine karşı koordinasyon merkezi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 1 Kasım seçimleri süresince oluşabilecek elektrik kesintilerini önlemek amaçlı koordinasyon merkezi oluşturdu. TEİAŞ Gölbaşı Milli Yük İşletme Müdürlüğü’nde faaliyet gösterecek olan koordinasyon merkezini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Ali Rıza Alaboyun yönetecek.

CNN Türk'ün haberine göre, basın ve yayın kuruluşlarınca görevlendirilecek muhabirlerin koordinasyon merkezinde rahat çalışabilmeleri için gerekli tüm imkanlar sağlanacak. Ulusal ve yerel televizyonların canlı yayın yapabilmeleri için belirlenen frekanslar, logosuz ve şifresiz olarak kullanıma sunulacak.