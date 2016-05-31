1 Kasım seçimlerinde AKP lehine oy çalan sandık görevlisine hapis cezası verildi

1 Kasım 2015'teki Milletvekili Genel Seçimi'nde sandık başkanı olarak görev yaptığı okulda "oy zarflarını çalma" suçunu işlediği gerekçesiyle yargılanan, Çorum'un İskilip ilçesinde eski Milli Eğitim Müdür Vekili Mustafa Selvi 2.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Selvi'nin görevli olduğu sandıkta 40 kişi oy kullanmış, 39 oy AKP'ye çıkarken 1 oy geçersiz sayılmıştı.

Doğan Haber Ajansı’ndan (DHA) Yusuf Çınar’ın haberine göre, 1 Kasım 2015'teki Milletvekili Genel Seçimi'nde İskilip ilçesine bağlı Sarıkavak Köyü'nde sandık başkanı olarak görev yapan o dönem İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili olan Mustafa Selvi hakkında 'Oy sandığının yerini değiştirme, açma, çalma, tahrip etme, oy zarflarını çaldığı' iddiasıyla, İskilip Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Ömer Küçük, tarafından 5 Kasım 2015 tarihinde İskilip Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. Mustafa Selvi, hakkında İskilip Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. 3 yıl ile 5 yıl arasında hapis cezası istemi ile yargılanan Mustafa Selvi, bugün karar duruşmasına çıkarken, son savunmasında suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

Öğretmen olarak görevlendirildi

Mahkeme 'Usulüne aykırı olarak oy sandığının yerini değiştirdiği, açma, çalma, tahrip etme, oy zarflarını çalma suçunu işlediği gerekçesiyle' 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçme Kütükleri Hakkında Yasanın 161/1 maddesi uyarınca suçun işleniş şekli de dikkate alınarak, Mustafa Selvi'nin 3 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Mahkeme, Selvi'nin duruşmadaki iyi halini göz önünde bulundurarak cezayı 2 yıl 6 aya indirdi. Ömer Küçük'ün avukatı Bekir Çetin, Türk Adaleti'nin Mustafa Selvi'ye gerekli cezayı verdiğini söyledi. Mustafa S.'nin 1 Kasım Milletvekili Genel Seçimi'nde sandık başkanı olarak görev yaptığı Sarıkavak İlkokulu'ndaki tek sandıkta 40 kişi oy kullanmış, 39 oy AKP'ye çıkarken 1 oy geçersiz sayılmıştı.

Mustafa Selvi'nin hakkındaki başka bir şikayet sonrasında İskilip İlçe Milli Eğitim Müdür Vekilliği görevinden alınarak Bayat İlçesi'ndeki bir okula öğretmen olarak görevlendirildiği belirtildi.