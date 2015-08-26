1 Kasım seçimleri için ilk oy 8 Ekim'de verilecek

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları 1 Kasım'da yapılacak 26. dönem milletvekili genel seçimi için 8 Ekim'de oy kullanmaya başlayacak. Oy verme işlemi yurt dışında 25 Ekim'de sona erecek.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçim takvimi çalışmalarını tamamladı. Buna göre, kurul, bu seçim için de yurt dışında oy kullandıracak. Oy verme günleri ülkelere göre farklılık gösterecek. Yurt dışında ve gümrük kapılarında oy verme işlemi 8 Ekim'de başlayacak ve 18 gün sürecek.



Hürriyet'te yer alan habere göre, yurt dışındaki vatandaşlar randevu almaksızın bulunduğu ülke için belirlenen günlerde oy kullanabilecek. Yurt dışında oy kullanma işlemi 25 Ekim'de sona erecek. Gümrük kapılarında ise 1 Kasım'a kadar oy verilebilecek.



Oylar, 7 Haziran'daki seçimde olduğu gibi, kullanıldıkları ülkelerden uçak veya diplomatik kuryeyle Türkiye'ye getirildikten sonra 1 Kasım'da Türkiye'de oy verme işleminin tamamlanmasının ardından açılıp sayılacak. Seçim takviminin, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanması bekleniyor.



7 Haziran Milletvekili Genel Seçimi için 8 Mayıs ile 31 Mayıs 2015 tarihleri arasında 54 ülke ve 112 temsilcilikte sandık kurulmuştu. Yurt dışındaki 2 milyon 866 bin 979 seçmenden 931 bin 465'i sandık başına gitmiş, gümrüklerde oy veren vatandaşlarla bu sayı 1 milyon 34 bin 917 olarak gerçekleşmişti.