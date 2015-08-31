1 Kasım seçimleri için her 10 kilometrede bir güvenlik ve arama noktası!

7 Haziran genel seçimlerinin ardından hükümet kurulamaması üzerine 1 Kasım'da tekrarlanacak seçimde emniyet birimleri valilerle koordineli olarak seçim güvenliğinin nasıl sağlanacağı, sandıkların il ve ilçe merkezlerine nasıl taşınacağı, vatandaşların oylarını nasıl kullanacağı üzerine çalışma yapmaya başladı. Çalışmalar kapsamında, seçim öncesi yol güvenliğinin sağlanması için kontrol ve arama noktalarının artırılması kararı alınarak her 10 kilometrede bir güvenlik ve arama noktası oluşturulacağı bildirildi.

Akşam'da yer alan habere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü de seçimle ilgili alınacak tedbirleri içeren kapsamlı bir genelge hazırladı.

‘Koruma kalkanı’

Çalışmalar kapsamında, seçim öncesi yol güvenliğinin sağlanması için kontrol ve arama noktalarının artırılması kararı alındı. Her 10 kilometrede bir güvenlik ve arama noktası oluşturulacak. Güvenlik birimleri, 250 yeni arama ve kontrol noktasında denetim yapacak.



Seçim günü sandıkların korunması amacıyla okul çevrelerinde koruma kalkanı oluşturulacak. Oyların köylerden ve ilçelerden merkeze taşınması için zırhlı araçlar görevlendirilecek. Bombalı saldırı ihtimaline karşı oy verme noktaları eğitimli köpekler ve uzmanlar tarafından aranacak.

‘Partiler hassas olmalı'

Habertürk’e konuşan Van Valisi İbrahim Taşyapan, seçim güvenliğine ilişkin olarak ek tedbirler alınacağını belirterek “Partilerin de seçim müşahitlerini belirlerken hassas davranması gerekir. Vatandaşın özgür iradesinin sandıklara yansıması için elimizdeki imkânları en uç noktaya kadar kullanacağız” dedi.