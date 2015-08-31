T24 LogoT24 Logo
Gündem

1 Kasım seçimleri için her 10 kilometrede bir güvenlik ve arama noktası!

Seçim öncesi yol güvenliğinin sağlanması için kontrol ve arama noktalarının artırılması kararı alındı

31 Ağustos 2015 17:35

7 Haziran genel seçimlerinin ardından hükümet kurulamaması üzerine 1 Kasım'da tekrarlanacak seçimde emniyet birimleri valilerle koordineli olarak seçim güvenliğinin nasıl sağlanacağı, sandıkların il ve ilçe merkezlerine nasıl taşınacağı, vatandaşların oylarını nasıl kullanacağı üzerine çalışma yapmaya başladı. Çalışmalar kapsamında, seçim öncesi yol güvenliğinin sağlanması için kontrol ve arama noktalarının artırılması kararı alınarak her 10 kilometrede bir güvenlik ve arama noktası oluşturulacağı bildirildi.

Akşam'da yer alan habere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü de seçimle ilgili alınacak tedbirleri içeren kapsamlı bir genelge hazırladı.

 

‘Koruma kalkanı’

 

Çalışmalar kapsamında, seçim öncesi yol güvenliğinin sağlanması için kontrol ve arama noktalarının artırılması kararı alındı. Her 10 kilometrede bir güvenlik ve arama noktası oluşturulacak. Güvenlik birimleri, 250 yeni arama ve kontrol noktasında denetim yapacak.


Seçim günü sandıkların korunması amacıyla okul çevrelerinde koruma kalkanı oluşturulacak. Oyların köylerden ve ilçelerden merkeze taşınması için zırhlı araçlar görevlendirilecek. Bombalı saldırı ihtimaline karşı oy verme noktaları eğitimli köpekler ve uzmanlar tarafından aranacak.

 

‘Partiler hassas olmalı'

 

Habertürk’e konuşan Van Valisi İbrahim Taşyapan, seçim güvenliğine ilişkin olarak ek tedbirler alınacağını belirterek “Partilerin de seçim müşahitlerini belirlerken hassas davranması gerekir. Vatandaşın özgür iradesinin sandıklara yansıması için elimizdeki imkânları en uç noktaya kadar kullanacağız” dedi.

ETİKETLER

politikaek önlemsandıkhaberjandarmapolis

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24