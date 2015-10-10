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1 Kasım seçimi öncesi seçmenin en beğendiği lider kim oldu?

Ankete katılanların 4'te 3'ü "Cumhurbaşkanı Erdoğan miting yapacak" dedi

10 Ekim 2015 15:53

ANDY-AR Kamuoyu Araştırma Şirketi, 1 Kasım seçimi için seçmenin nabzını tuttu. Ankette, “En beğendiğiniz siyasi lider hangisi?” sorusuna katılanların yüzde 25.1’i Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ismini verdi. Erdoğan’ın ardındansa Başbakan Ahmet Davutoğlu yüzde 17.8 ile ikinci sırada yer aldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise az bir farkla yüzde 17.7’yle üçüncü oldu.

ANDY-AR'ın Habertürk için hazırladığı anket, 3 ile 6 Ekim tarihleri arasında 1764 denekle tek tek görüşerek bu anketi gerçekleştirdi.

Alper Uruş'un HaberTürk'te yer alan haberine göre, araştırma şirketi, çalışmasında 0.95 güven aralığı içinde, hata payınıysa +/- % 2.5 olarak açıkladı. 

Seçmenin 4'te 3'ü "Erdoğan miting yapacak" dedi

ANDY-AR, ankete katılanlara, “1 Kasım seçiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, meydanlara ineceğini, miting yapacağını düşünüyor musunuz?” diye sordu. Bu soruya seçmenin % 74.2’si “Evet yapacak” cevabını verirken, % 25.8’i “Hayır yapmayacak” dedi.

HaberTürk'te yer alan haberin tamamına ulaşmak için tıklayın

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