-1 IVERSON 10 FEDERASYONA BEDEL ANKARA (A.A) - 09.11.2010 - Beko Basketbol Ligi takımlarından Beşiktaş Cola Turka ile 2 yıllık sözleşme imzalayan dünyaca ünlü yıldız Allen Iverson'ın transferi kadar, siyah-beyazlı kulüpten alacağı ücret de dikkat çeken ayrıntılar arasında yer alıyor. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü (GSGM) verilerinden derlenen bilgilere göre, Beşiktaş Cola Turka ile 2 yıl için 4 milyon dolara imza atan yıldız oyuncu, bu transferle birlikte Türkiye'deki 10 federasyonun yıllık bütçesinden daha fazla kazanacak. Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi'nde (NBA) uzun yıllar forma giyen ve birçok başarıya imza atan Iverson, modern pentatlon, briç, bilardo, dağcılık, dans, vücut geliştirme, sualtı sporları, triatlon, muay-thai ve okul sporları federasyonlarının yıllık bütçelerinden daha fazla gelir elde edecek. GSGM, 2010 yılı bütçesi kapmasında modern pentatlon ve bilardo federasyonlarına 400'er bin TL, vücut geliştirme ve dağcılık federasyonlarına 250'şer bin TL, triatlon, muay-thai ve okul sporları federasyonlarına da 300'er bin TL vermişti. GSGM ayrıca, Dans Federasyonu'na 50 bin TL, Briç Federasyonu'na 100 bin TL, Sualtı Sporları Federasyonu'na ise 200 bin TL bütçe ayırmıştı. -BİRÇOK FEDERASYONUN 1 YILLIK BÜTÇESİNE BEDEL- Beşiktaş Cola Turka'nın yeni yıldızı Allen Iverson, siyah-beyazlı kulübe transferi sayesinde, GSGM'nin 2010 yılı bütçesinden pay alan bazı federasyonların 1 yıllık toplam bütçesi kadar para kazanacak. Iverson'ın 1 yılda tek başına kazanacağı ücretten, daha az yılık bütçesi olan federasyonlar ise şöyle: İşitme engelliler (2 milyon 500 bin TL), eskrim (2 milyon 400 bin TL), masa tenisi (2 milyon 250 bin TL), Badminton (2 milyon TL), binicilik (2 milyon TL), bisiklet (2 milyon TL), cimnastik (2 milyon TL), judo, kuraş ve aikido (2 milyon TL), sutopu (2 milyon TL), okçuluk (2 milyon TL), yelken (2 milyon TL), satranç (1 milyon 500 bin TL), üniversite sporları (1 milyon 500 bin TL), kano ve rafting (1 milyon 500 bin TL), karate (1 milyon 500 bin TL), kürek (1 milyon 500 bin TL), görme engelliler (1 milyon TL), izcilik (1 milyon TL), golf (1 milyon TL), otomobil sporları (800 bin TL), geleneksel spor dalları (500 bin TL), halk oyunları (500 bin TL), herkes için spor (500 bin TL), hokey (500 bin TL), kick boks (500 bin TL), motorsiklet (500 bin TL), oryantiring (500 bin TL), özel sporcular (500 bin TL), beyzbol, softbol (500 bin TL), bocce (400 bin TL), wushu (400 bin TL) -IVERSON KİMDİR?- NBA tarihinin en önemli oyuncularından biri olarak gösterilen Iverson, ligde 17. yılını 2009-2010 sezonunda tamamlamıştı. Son olarak geçen yıl basketbola başladığı ve ilk 10 yılını geçirdiği Philadelphia 76'ers'da forma giyen Iverson, ailevi sebeplerden dolayı Mart ayında takımdan ayrılmıştı. NBA'de bugüne kadar 24 bin 368 sayı atan Allen Iverson, Philadelphia 76'ers, Denver Nuggets, Detroit Pistons ve Memphis Grizzles'ta forma giydi. Philadelphia ekibini 2001 yılında NBA finallerine taşıyan yıldız oyuncu, o yıl NBA'de ''En Değerli Oyuncu'' ödülünü de almıştı. 35 yaşındaki Allen Iverson, NBA'de formaları ve aksesuarları en çok satan oyuncuların başında geliyor.