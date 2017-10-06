1 haftada 68 PKK'lı terörist öldürüldü

GAZİANTEP, (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından son bir haftadır sürdürülen operasyonlarda toplam 68 PKK\'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığı\'ndan yapılan haftalık bilgilendirmede, yurt içerisinde bölücü terör örgütüne karşı kararlı mücadelenin devam ettirildiği, Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde de güvenliğin sağlanması ve terör nedeniyle göç eden halkın geri dönüşünün desteklendiği belirtildi.

Teröristle Mücadele Harekatı kapsamında 28 Eylül- 4 Ekim tarihleri arasında, bölücü terör örgütünün sürekli barınma alanı ve yurt içerisinde geçiş güzergahı olarak kullandığı Hakkari, Şırnak, Siirt ve Diyarbakır bölgelerini teröristlerden temizlemek amacıyla yürütülen operasyonların aralıksız sürdürüldüğü vurgulanan bilgilendirmede şöyle denildi:

\"Şırnak/Beytüşşebap (İncebel-Kato Dağları), Cizre ve Silopi, Hakkari/Yüksekova (Alandüz-İkiyakalar), Siirt/Baykan/Eruh ve Diyarbakır/Lice/Hani bölgelerinde orta çaplı operasyonlar icra edilmiştir. İcra edilen operasyonlarda; 68 terörist etkisiz hale getirilmiş, 63 adet piyade tüfeği, 1 adet doçka uçaksavar makinalı tüfek, 2 adet makinalı tüfek, 1 adet keskin nişancı tüfeği, 3 adet roketatar, 2 adet makinalı tabanca ve 6 adet tabanca olmak üzere toplam 78 silah, 55 adet el bombası, 7 adet mayın, 3.719 adet hafif silah mühimmatı, 238 adet uçaksavar mühimmatı, 1 adet 81 mm havan mühimmatı, 26 adet RPG-7 roketatar roketi, 45 adet şarjör, 238 kg amonyum nitrat, 400 gr tahrip kalıbı, 2 adet el dürbünü, 5 adet telsiz ve 79 adet tüp ele geçirilmiş, 22 adet EYP tespit edilerek imha edilmiş, Teröristler tarafından kullanılan 62 silah mevzi, sığınak, barınak, mağara ve depo bulunarak kullanılamaz hale getirilmiştir.\"

Operasyonlar sırasında 13 askerin şehit olduğu, 23 askerin ise yaralandığı kaydedilen bilgilendirmede terör örgütüne de verdiği kayıplar ile ağır darbe indirildiği vurgulanarak, \"Bölücü terör örgütünün en önemli finansal kaynaklarından olan kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve icra edilen operasyonlar neticesinde 301.121 paket kaçak sigara ve 100 litre akaryakıt ele geçirilmiştir. Etkili hudut güvenliği ve hizmetleri kapsamında icra edilen denetim ve kontroller sonucunda sınırlardan yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 15.571 kişi yakalanmıştır. 13 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 23 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Bu hafta özellikle Şırnak, Hakkari, Diyarbakır ve Siirt bölgelerinde icra edilen etkili operasyonlar neticesinde bölücü terör örgütünün önemli kayıplar verdirilerek ağır darbe indirilmiştir.\"

Suriye\'nin kuzeyinde icra edilen harekat kapsamında da terör örgütünün taciz ve saldırılarına misliyle mukabelede bulunulduğu belirtilerek şöyle denildi:

\"Hudut güvenliğini sağlamak, DEAŞ terör örgütünün tehdit ve saldırılarını önlemek, yerinden edilmiş kimselerin yurtlarına dönüşüne katkı sağlamak ve sivilleri korumak/yaşanan terör olaylarından zarar görmesini engellemek maksadıyla icra edilmekte olan harekatta, TSK tarafından desteklenen ÖSO’nun yoğun ve kararlı mücadelesi sayesinde Azaz-Cerablus arasında bulunan toplam 243 meskun mahal ve 2.015 kilometre karelik alan kontrol altına alınmıştır. Bab bölgesinde patlayıcı ve mayın arama/temizleme çalışmaları sürdürülürken; PKK / PYD terörist unsurlarının Afrin’den doğuya, Münbiç’ten batıya doğru olabilecek saldırılarını durdurmaya yönelik alınan tedbirlerin uygulanmasına hassasiyetle devam edilmektedir. Bu kapsamda özellikle Azez-Mare ve zaman zaman da Münbiç bölgesinden yapılan taciz ve saldırılara misli ile mukabelede bulunulmaktadır. Bölgede yürütülen normalleşme (altyapı, üstyapı, yerel yönetimlerin desteklenmesi vb.) çalışmalarına katkı sağlanmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin hak ve menfaatlerini korumak ve vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak maksadıyla, asil milletimizin ve devletimizin sağladığı imkanlarla milli birliğimizi ve bölünmez bütünlüğümüzü hedef alan başta PKK/ /PYD/YPG, FETÖ/PDY ve DEAŞ olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelesini kesintisiz olarak en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sürdürme azim ve kararlılığındadır.\"