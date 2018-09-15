1 haftada 546 göçmen yakalandı

ANKARA,(DHA)-İÇİŞLERİ Bakanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından, düzensiz göçle mücadele faaliyetleri kapsamında, 07-14 Eylül 2018 tarihleri arasında gerçekleşen 14 olayda toplam 546 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısının yakalandığını bildirdi.

Bakanlık tarafından yapılan açılamada, 14 göç olayının 8’i Sahil Güvenlik İzmir ve Kuzey Ege Grup Komutanlıkları, 6’sı Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı sorumluluk sahası içinde gerçekleştiği bildirildi. Açıklamada, \"Sahil Güvenlik İzmir ve Kuzey Ege Grup Komutanlıkları sorumluluk sahası içinde bulunan; Kuşadası, Çeşme, Dikili, Ayvalık, Sığacık, Küçükkuyu bölgelerindeki muhtemel göç rotaları üzerinde yoğunlaşan kontrol ve denetimlerde Ayvacık, Ayvalık, Dikili, Çeşme ve Seferihisar bölgelerinde gerçekleşen 8 olayda 371 düzensiz göçmen yakalanmıştır. Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı sorumluluk sahası içinde bulunan; Didim, Yalıkavak, Gümüşlük, Turgutreis, Akyarlar, Bodrum ve Kardak bölgelerindeki muhtemel göç rotaları üzerinde icra edilen kontrol ve denetimlerde Bodrum ve Fethiye bölgesinde gerçekleşen 6 olayda 175 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı yakalanmıştır. Gerçekleşen 14 göç girişiminin 3’ünde Sahil Güvenlik Komutanlığından yardım talep edilmiş, Sahil Güvenlik unsurları tarafından Ayvacık, Çeşme ve Bodrum bölgelerinde icra edilen arama kurtarma faaliyetinde 42 düzensiz göçmen kurtarılmıştır\" denildi.

\"Ayrıca Sahil Güvenlik unsurları tarafından Enez, Ayvacık, Dikili, Foça, Seferihisar ve Kuşadası bölgelerinde gerçekleşen 13 düzensiz göç olayında karada tespit edilen 405 düzensiz göçmenin Jandarma ve Emniyet ekipleri tarafından yakalanması sağlanmıştır\" denilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: \"Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından düzensiz göçün engellenmesi maksadıyla icra edilen söz konusu faaliyetlerde; 29 Sahil Güvenlik Botu, 6 SAGET, 3 DEGAK Timi ve 15 Kontrol Bottan oluşan yüzer unsurlar tarafından 1062 saat seyir yapılmış, 16 helikopter (39 saat) ve 6 uçak (31 saat) sortisi ile toplam 70 saat uçuş gerçekleştirilmiş, 4 adet Mobil Radar Timi (MORAD Timi) tarafından 205 saat görev icra edilmiştir.\"