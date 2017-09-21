1 haftada 46 PKK'lı terörist öldürüldü

GAZİANTEP, (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından son bir haftalık süreçte yürütülen operasyonlarda toplam 46 PKK\'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığı\'ndan yapılan haftalık bilgilendirmede, yurt içerisinde bölücü terör örgütüne karşı kararlı mücadelenin devam ettirildiği, Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde de güvenliğin sağlanması ve terör nedeniyle göç eden halkın geri dönüşünün desteklendiği kaydedildi.

Terörle Mücadele Harekatı kapsamında 14- 20 Eylül tarihleri arasında, bölücü terör örgütünün sürekli barınma alanı ve yurt içerisinde geçiş güzergahı olarak kullandığı Hakkari, Şırnak, Mardin, Siirt ve Diyarbakır bölgelerini teröristlerden temizlemek amacıyla yürütülen operasyonların aralıksız sürdürüldüğü vurgulanan bilgilendirmede şöyle denildi:

\"Bu kapsamda; Şırnak/Beytüşşebap (İncebel-Kato Dağları) ile Silopi (Cudi Dağı), Hakkari/Yüksekova (Alandüz-İkiyakalar), Mardin/Nusaybin, Siirt/Eruh (Bağgöze-Akmeşe) ve Diyarbakır/Lice ve Hani kırsalı bölgelerinde orta çaplı operasyonlar icra edilmiştir. İcra edilen operasyonlarda; 46 terörist etkisiz hale getirilmiş, 19 adet piyade tüfeği, 4 adet makinalı tüfek, 2 adet keskin nişancı tüfeği, 3 adet av tüfeği, 6 adet roketatar, 1 adet uçaksavar makinalı tüfek, 1 adet 81 mm havan, 5 adet tabanca olmak üzere toplam 41 adet silah, 4 adet silah namlusu, 33 kg amonyum nitrat, 123 adet el bombası, 96 adet fünye, 5.377 adet hafif silah mühimmatı, 1.060 adet uçaksavar mühimmatı, 5 adet havan mühimmatı, 1 adet top mermisi, 1 adet mayın, 47 adet RPG-7 roketatar roketi, 24 adet RPG-7 roketatar sevk fişeği, 4 adet muhtelif dürbün, 3 adet gece görüş dürbünü, 57 adet şarjör, 13 adet telsiz, 64 adet tüp, 3 adet kamera ve 1 adet güneş paneli ele geçirilmiş, 46 adet EYP tespit edilerek imha edilmiştir.\"

Bir haftalık dönemde çıkan çatışmalarda bir askerin şehit olduğunu, bir askerin de yaralandığı ancak bölücü terör örgütüne önemli kayıplar verildiği vurgulanan bilgilendirmede, şu ifadelere yer verildi:

\"Teröristler tarafından kullanılan 47 silah mevzii, sığınak, barınak, mağara ve depo bulunarak kullanılamaz hale getirilmiştir. Bölücü terör örgütünün en önemli finansal kaynaklarından olan kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve icra edilen operasyonlar neticesinde 480 litre akaryakıt, 77.310 paket kaçak sigara, 91,5 kg uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Etkili hudut güvenliği ve hizmetleri kapsamında icra edilen denetim ve kontroller sonucunda sınırlardan yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 14.911 kişi yakalanmıştır. Bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Bu hafta özellikle Şırnak, Hakkari ve Siirt bölgelerinde icra edilen etkili operasyonlar neticesinde bölücü terör örgütüne önemli kayıplar verdirilerek ağır darbe indirilmiştir.\"

SALDIRI VE TACİZLERE MİSLİ İLE KARŞILIK VERİLİYOR

TSK\'dan yapılan haftalık bilgilendirmede, Suriye\'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı\'nın devam ettiği belirtilirken, PKK/PYD\'li teröristlerin saldırı ve taciz atışlarına anında misli ile karşılık verildiğine dikkat çekilerek şöyle denildi:

\"Suriye’nin kuzeyinde icra edilen harekat kapsamında; hudut güvenliğini sağlamak, DEAŞ terör örgütünün tehdit ve saldırılarını önlemek, yerinden edilmiş kimselerin yurtlarına dönüşüne katkı sağlamak ve sivilleri korumak/yaşanan terör olaylarından zarar görmesini engellemek maksadıyla icra edilmekte olan harekatta, TSK tarafından desteklenen ÖSO’nun yoğun ve kararlı mücadelesi sayesinde Azaz-Cerablus arasında bulunan toplam 243 meskun mahal ve 2.015 kilometre karelik alan kontrol altına alınmıştır. Bab bölgesinde patlayıcı ve mayın arama/temizleme çalışmaları sürdürülürken; PKK/PYD terörist unsurlarının Afrin’den doğuya, Münbiç’ten batıya doğru olabilecek saldırılarını durdurmaya yönelik alınan tedbirlerin uygulanmasına hassasiyetle devam edilmektedir. Bu kapsamda özellikle Azez-Mare ve zaman zaman da Münbiç bölgesinden yapılan taciz ve saldırılara misli ile mukabelede bulunulmaktadır. Bölgede yürütülen normalleşme (altyapı, üstyapı, yerel yönetimlerin desteklenmesi vb.) çalışmalarına katkı sağlanmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri asil milletimizin ve devletimizin sağladığı imkanlarla ülkemize tehdit teşkil eden tüm unsurlarla sürdürdüğü mücadelesine her zaman olduğu gibi sarsılmaz bir inanç, azim ve kararlılıkla devam etmektedir.\"