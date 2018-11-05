1 haftada 45 terörist etkisiz hale getirildi

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı, son bir hafta içinde düzenlenen iç güvenlik operasyonları kapsamında, 2’si sözde üst düzey toplam 45 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı\'ndan yapılan açıklamaya göre, son bir haftada iç güvenlik operasyonları kapsamında güvenlik güçleri tarafından 2 bin 143 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda terör örgütlerine yardım-yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen PKK/KCK\'dan 189, Sol 16, DEAŞ 30, FETÖ/PDY\'den 505, 3 bin 698 uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından ve 139 düzensiz göçle mücadele kapsamında olmak üzere toplam 4 bin 579 kişi gözaltına alındı.

45 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Ayrıca ülke genelinde yürütülen iç güvenlik operasyonlarında, İçişleri Bakanlığı arananlar listesinin turuncu kategorisinde yer alan Fırat Çeli kod adlı Selim Demiroğlu ve gri kategoride yer alan Baran kod adlı İlyas Karakoç\'un aralarında bulunduğu 2\'si sözde üstü düzey olmak 25\'i ölü, 10 sağ-yaralı, 10 da teslim olmak üzere 45 terörist etkisiz hale getirildi.

Yapılan operasyonlarda 9 ilde 38 sığınak, barınak ve mağara kullanılamaz hale getirilirken, 22\'si ağır ve uzun namlulu toplam 29 silah, 42 el bombası, 895 kilogram patlayıcı madde ile 746 adet muhtelif mühimmat ele geçirildi, 15 el yapımı patlayıcı ve mayın da imha edildi.

5 TON ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Uyuşturucu ve Kaçakçılık ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen 2 bin 589 operasyonda; 5 ton 731 kilogram esrar, 265 kilogram eroin, 11 kilogram kokain, 2 kilogram sentetik kannabinoid maddesi (bonzai), 8 kilogram metamfetamin, 3 milyon 126 bin 20 adet captagon, 36 adet sentetik ecza, 2 bin 510 adet ecstasy ve 1987 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Ayrıca 321 bin 657 paket kaçak sigara ve 96 bin 24 litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken bu operasyonlar kapsamında 3 bin 698 kişi gözaltına alındı.

SİBER SUÇLARLA MÜCADELE

Siber Suçlarla Mücadele kapsamında da, terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 171 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılarak, tespit edilen 142 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELE

Düzensiz Göçle Mücadele kapsamında ise 677\'si denizlerde olmak üzere 3 bin 970 düzensiz göçmen yakalanarak, düzensiz göçmenlerin yasadışı yollarla yurt içine girmesine ve yurt dışına çıkmasına aracılık eden 139 organizatör yakalanarak gözaltına alındı.