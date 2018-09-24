1 haftada 33 terörist etkisiz hale getirildi

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı, İç Güvenlik Operasyonları kapsamında son bir haftada 20’si ölü, 9’u sağ ve yaralı, 4’ü teslim olmak üzere toplam 33 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Jandarma Özel Harekât (JÖH), Polis Özel Harekât (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile İç Güvenlik Operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Hava ve Kara unsurlarınca 2 bin 425 operasyon yapıldığını belirtildi. Açıklamada bu operasyonlarda 677\'si terör suçlarından olmak üzere toplamda 4 bin 847 kişinin gözaltına alındığı vurguladı. Bu operasyonlar neticesinde Siirt 6, Bingöl 3, Ağrı 2, Şırnak 1, Tunceli 1, Diyarbakır 1 olmak üzere toplamda 14 sığınak, barınak ve mağara kullanılamaz hale getirildi. 19 ağır ve uzun namlulu toplam 25 silah, 12 adet el bombası, 392 kilogram patlayıcı madde, 7 adet el yapımı patlayıcı mayın imha edildi, 14 bin 666 adet muhtelif mühimmat ele geçirildi.

UYUŞTURUCU MADDE VE KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE

Açıklamada, Uyuşturucu ve Kaçakçılık ile Mücadeleye yönelik 2 bin 987 operasyonun gerçekleştirildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

\'\'550 kilogram esrar, 191 kilogram eroin, 4.02 kilogram kokain, 4.5 kilogram Afyon sakızı, 1.3 kilogram sentetik kannabinoid, 3.14 kilogram metamfetamin, 24 bin 309 adet ecstasy, 314 bin 56 adet captagon, 667 adet sentetik ecza ve 157 bin 771 kök kenevir bitkisi ele geçirilmiştir. Ayrıca 364 bin 904 paket kaçak sigara, 110 bin 731 litre kaçak akaryakıt ele geçirilmiştir. Bu operasyonlar kapsamında 3 bin 992 kişi gözaltına alınmıştır.\'\'

ASAYİŞ UYGULAMALARI VE OKUL SERVİS ARAÇLARININ DENETİMİ

Açıklamada, \'\'Okulların açılmasıyla birlikte öğrencilerimizin güvenli ve konforlu bir şekilde okula ulaşmaları amacıyla; 17-21 Eylül 2018 tarihlerinde, ülke genelinde 62 bin 590 okul servis aracının denetimi yapılmış olup, “Okul Servis Araçları Yönetmeliği”ne uymadıkları tespit edilen 2 bin 113 servis aracına cezai işlem uygulanmıştır” denildi.

431 SOSYAL MEDYA HESABI İNCELENDİ

Açıklamada, terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 430 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapıldığı 344 kişi hakkında yasal işlem yapıldığı bildirildi.

DÜZENSİZ GÖÇ İLE MÜCADELE

Açıklama da, düzensiz göçle mücadele kapsamında 658\'i denizlerde olmak üzere 5 bin 979 kişinin, yasadışı yollarla yurtiçine girmesine ve yurtdışına çıkmasına aracılık eden 178 organizatörün de gözaltına alındığı bildirildi.