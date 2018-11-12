1 haftada 14 terörist etkisiz hale getirildi

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı, son bir hafta içinde düzenlenen iç güvenlik operasyonları kapsamında 14 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı\'ndan yapılan açıklamaya göre, son bir haftada da güvenlik güçleri tarafından 2 bin 388 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda terör örgütlerine yardım-yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen PKK/KCK\'dan 144, Sol 30, DEAŞ 79, FETÖ/PDY\'den 494 şüpheli olmak üzere toplam 747 terör, 4 bin 176 uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından ve 163 düzensiz göçle mücadele kapsamında olmak üzere toplam 5 bin 86 kişi gözaltına alındı.

14 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Ayrıca ülke genelinde yürütülen iç güvenlik operasyonlarında, 7 sağ, 7 teslim toplam 14 terörist etkisiz hale getirildi.

Yapılan operasyonlarda 10 ilde 28 sığınak, barınak ve mağara kullanılamaz hale getirilirken, 5\'i ağır ve uzun namlulu toplam 24 silah, 11 el bombası, 289 kilogram patlayıcı madde ile 515 adet muhtelif mühimmat ele geçirildi, 15 el yapımı patlayıcı ve mayın da imha edildi.

UYUŞTURUCU VE KAÇAKCILIKLA MÜCADELE

Uyuşturucu ve Kaçakçılık ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen 3 bin 7 operasyonda; 401 kilogram esrar, 274 kilogram eroin, 2 kilogram kokain, 1 kilogram afyon, 1.3 kilogram sentetik kannabinoid maddesi (bonzai), 12 kilogram metamfetamin, 9 bin 232 adet captagon, 148 bin 360 adet sentetik ecza, 384 bin 984 adet ecstasy ve 1252 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Ayrıca 495 bin 608 paket kaçak sigara ve 100 bin 556 litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken bu operasyonlar kapsamında 4 bin 176 kişi gözaltına alındı.

SİBER SUÇLARLA MÜCADELE

Siber Suçlarla Mücadele kapsamında da, terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 227 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılarak, tespit edilen 182 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELE

Düzensiz Göçle Mücadele kapsamında ise 357\'si denizlerde olmak üzere 7 bin 646 düzensiz göçmen yakalanarak, düzensiz göçmenlerin yasadışı yollarla yurt içine girmesine ve yurt dışına çıkmasına aracılık eden 163 organizatör yakalanarak gözaltına alındı.