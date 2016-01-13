1 hafta önce parmak izi kaydı alınan canlı bomba, hedefteki şüphelilerden değilmiş!

İçişleri Bakanı Efkan Ala, Sultanahmet'teki saldırıyı gerçekleştiren canlı bombanın arananlar listesinde olmadığını söyledi. Ala, canlı bombanın geçen hafta Göç İdaresi’ne bazı işlemler için parmak izi verdiğini de doğruladı. Ala, dün akşam saldırıyla ilgili 1 kişinin de gözaltına alındığını söyledi.

İçişleri Bakanı Efkan Ala, Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maizière ile İstanbul Valiliği'nde saldırıya ilişkin düzenledikleri ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Efkan Ala'nın açıklamalarından bazı bölümler şöyle:

Milletimizin taziyelerini ilettim, kendisi ile bir değerlendirme yaptık. ayatını kaybedenlere taziyelerimizi iletiyoruz. Şu ana kadar yapılan inceleme ve soruşturmayla ilgili bilgi sunacağım. Saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti. Bir de canlı bomba hayatını kaybetmiştir. Hastanede şu an 11 yaralı var. İlk etapta yaralı sayısı 17'ydi, birisi hastanede vefat etti. Diğerleri de taburcu oldu. Bu yaralı 11 kişiden 9'u Alman uyrukludur. Biri Norveç, biri Perulu'dur. 9 Alman uyrukludan ikisinin durumu ciddiyetini korumaktadır. Ama ameliyattan çıktı ikisi de. Durumlarını en üst düzeyde takip ediyoruz.