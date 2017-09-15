1 günlük buzağıyı kurtarmak isterken öldü (2)

KANALİZASYON TEPKİSİ

Hayvan ağılında Gülizar Kartal\'ın öldüğü ve kendisini kurtarmak isteyen kayınvalidesi Rahime Kartal\'ın zehirlendiği olayın ardından foseptikin üzeri tahta ile kapatıldı. 1 çocuk annesi Gülizar Kartal\'ın cenazesi ise otopsi için Adli Tıp Kurumu\'nda götürülürken eşi Ramazan Kartal\'ın Bodrum\'da turizm işinde çalıştığı öğrenildi.

Mahalle sakinleri, \"Bu mahallede kanalizasyon sistemi yok. Bu çukurlara hayvanlar, insanlar düşüyor, ölüyor. Bu çileyi biri görsün\" dedi.

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA)

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