Nehre atılan bebek, Ergene'deki kirlilikten aranamıyor

Lüleburgaz'da 17 yaşındaki Ezgi D'nin. doğum yaptıktan 1 gün sonra bebeğini sevgilisi İbrahim Y. ile birlikte Ergene nehrine attığı iddia edildi. Ezgi D., annesi ve İbrahim Y. tutuklanarak hapse konuldu. Polis ekipleri kirlilikten dolayı nehirde arama çalışmaları yapamadığı bildirildi.

Doğan Haber Ajansı'ndan Vahit Başaran'ın haberine göre, Kırklareli'nin Lülüburgaz ilçesinde doğurduğu bebeğini Ergene Nehri'ne atan 17 yaşındaki Ezgi D., annesi Gülşah D. ve Ezgi D.'nin sevgilisi İbrahim Y., sevk edildikleri Sulh Ceza Mahkemesi tarafından 'kasten öldürmek' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. Bebeği arama çalışmaları sürerken, polis ekipleri siyanür ve kirlilikten dolayı su altına dalış yapamadı.

Lüleburgaz'da oturan 17 yaşındaki E.D., önceki gün rahatsızlanması sonucu Devlet Hastanesi'ne gitti.



Bebeği nehire attı



Doktorlar tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından genç kızın rahatsızlığının doğum yapmasından kaynaklandığı belirledi.

Hastane yönetimi 17 yaşında olan genç kızla ilgili polise bilgi verdi. Polis ekiplerince başlatılan soruşturma kapsamında E.D., evinde 7 aylık hamileyken doğum yaptığını ve bebeğini 1 günlükken 2014 yılı Kasım ayından bu yana sevgilisi İbrahim Y.'nin Ergene Nehri'ne attığını itiraf etti.



Nasıl attığını anlattı



Lüleburgaz'daki bir cep telefonu bayiinde iletişim danışmanı olarak çalışan İbrahim Y., polis ekiplerince dün gözaltına alındı.

Şüpheli Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunda 1 günlük bebeği ilçe merkezine 15 kilometre mesafedeki Alacaoğlu Köyü yakınlarından geçen Ergene Nehri'ne attığını söyledi.

Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla bebeği attığı yeri gösteren İbrahim Y.'nin ifadesinde "Bebek evde dünyaya geldikten sonra araçla buraya getirip poşete sardım ve nehre attım. Nereye gittiğini bilmiyorum" dediği öğrenildi. Nehirde AFAD ekiplerince arama başlatıldı.



Doğumda annesi yardım etmiş



Olayla ilgili soruşturmasını sürdüren polis ekipleri Lüleburgaz Devlet Hastanesi'nde tedavi gören E.D.'nin annesi Gülşah D.'yi de gözaltına aldı.

Kızının evde doğum yapmasına yardımcı olduğu ve bebeğin nehre atılmasından haberdar olduğu öğrenilen anne Gülşah D. ve E.D.'nin sevgili İbrahim Y., dün adliyeye sevk edildi.

İki şüpheli savcılıktaki sorgularının ardından ek gözaltı süresi verilerek yeniden Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Geceyi gözaltında geçiren Gülşah D., İbrahim Y. ve hastaneden taburcu edilen E.D., işlemlerinin tamamlanmasının ardından bu sabah tekrar savcılığa getirildi.

Şüphelilerden İbrahim Y., 'kasten öldürme', anne ve kızının ise 'yardımcı olmakla' suçlandığı öğrenildi.



3'ü de tutuklandı



E.D., annesi Gülşah D. ve genç kızın sevgilisi olan 22 yaşındaki İbrahim Y., savcılık sorgularının ardından sevk edildikleri Sulh Ceza Mahkemesi tarafından 'kasten öldürmek' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.



Siyanür tehlikesinden arama yapılamıyor



Bir günlük bebeğin atıldığı öne sürülen Ergene Nehri'nin Alacaoğlu Köyü mevkiinden geçen bölümlerinde Kırklareli AFAD ekiplerince iki gündür süren arama çalışmalarında bir sonuç alınamadı.

Suyun altında arama yapılması için çağrılan Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Deniz Şubesi Sualtı Grubu dalgıç polis ekibi de, simsiyah akan ve kansere yol açan aralarında siyanüründe bulunduğu yoğun kirlilik nedeniyle su altına dalış yapamadı.

Arama çalışmaları Kırklareli AFAD ekiplerince su üzerinden zodyak botlarla sürdürülüyor.

Edirne'nin Uzunköprü İlçesi'nde geçen Şubat ayında 17 yaşındaki Doğuş Tavukçu, Ergene Nehri'ne atlayarak kaybolmuştu. Ancak kayıp genç, Ergene'deki kirlilik nedeniyle dalgıçlar tarafından dip araması yapılamayarak, yüzeyden aranmıştı. Gencin cesedi de 18 gün sonra 35 uzakta bulunmuştu.